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هل الموت يوم الجمعة دليل على حُسن الخاتمة؟ "الشثري" يجيب ويفنّد

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هل الموت يوم الجمعة دليل على حُسن الخاتمة؟ "الشثري" يجيب ويفنّد هل الموت يوم الجمعة دليل على حُسن الخاتمة؟ "الشثري" يجيب ويفنّد
قال: من مات في أي يوم وهو من أهل التوحيد والعمل الصالح فيرجى له الخير

هل الموت يوم الجمعة دليل على حُسن الخاتمة؟

فنّد عضو هيئة كبار العلماء، المستشار بالديوان الملكي، الدكتور سعد بن ناصر الشثري، أحاديث فضل أو حُسن الخاتمة لمن مات يوم الجمعة؛ مشيرًا إلى أنها ضعيفة الإسناد ولا يصح أن يُعَوّل عليها.

وقال "الشثري"، في برنامج "فتاوى" على القناة ؛ ردًّا على سؤال: هل الموت يوم الجمعة من علامات حُسن الخاتمة؟ فقال: "وردت أحاديث في فضل من مات يوم الجمعة؛ لكن الروايات الواردة في هذا الباب ضعيفة الإسناد"؛ مشيرًا إلى أن بعضها فيه انقطاع وتدليس؛ وبالتالي فإن هذه الأحاديث لا يصح أن يُعَوّل عليها، ولا يتقوى بعضها ببعضها الآخر، ومن ثم فإن الصواب أن يوم الجمعة يماثل غيره من الأيام فيما يتعلق بانتظار الأجر والثواب في من مات فيه.

وأضاف: "إذن الأحاديث التي وردت في هذا الباب كلها ضعيفة، وبالتالي فإنه لا يصح أن يعول على ذلك، ويثبت لمن مات في يوم الجمعة أي أجر وأي ثواب"، مستدركًا: "بل من مات في أي يوم وهو من أهل التوحيد وأهل العمل الصالح؛ فإنه يرجى له الخير، وكما تقدم بأن الأحاديث الواردة في تفضيل موتة يوم الجمعة، لا يصح أن يتقوى بعضها ببعضها الآخر". عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد بن ناصر الشثري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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