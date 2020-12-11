"آل عاتي": "التحالف" داعم دائم لـ"الشرعية" باليمن.. وتسريع "اتفاق الرياض"

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قال لـ"سبق": جهود المملكة كبيرة.. والدور ليس عسـكريًّا فقط بل سياسيّ وتنمويّ

أوضح المحلل السياسي مبارك آل عاتي لـ"سبق"، أن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، مستمر في دعمه للحكومة الشرعية اليمنية، وجهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية؛ وفق المرجعيات الثلاث وبما يتوافق عليه أبناء الشعب اليمني.

وأضاف أن توصل الأطراف اليمنية لتفاهمات تؤدي لإتمام آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، يعزز هذا الجانب؛ حيث إن الوصول لهذه التفاهمات جاء مكملًا لما تحقق من نجاحات في الفترة الماضية، شملت إعلان المجلس الانتقالي إلغاء الإدارة الذاتية في الجنوب، وتعيين محافظ ومدير أمن جديدين لمحافظة عدن، وتعيين رئيس وزراء، وبدء تشكيل حكومة جديدة.

وبيّن "آل عاتي" أن المملكة أثبتت التزامها ببذل جهود كبيرة لإنجاح آلية تسريع اتفاق الرياض؛ واضعة مصلحة الشعب اليمني كأولوية قصوى؛ مما يؤكد أن دور الرياض لا يقتصر على الجانب العسكري فقط، بل تولي الجانب السياسي والحلول السلمية أولوية قصوى في عملها، وتعضد تلك الجهود بدعم الجهد التنموي في اليمن بشكل مستمر لتحقيق الاستقرار والتنمية والعيش الكريم للمواطن اليمني.

وكان مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن قد صرح بأنه تم استكمال كل الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض)؛ حيث تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بعدد (24) وزيرًا ومن ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية.

وأضاف المصدر، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض، بالإشراف على فصل القوات العسكرية في (أبين) وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة (عدن) لخارج المحافظة، كما ستستمر قيادة القوات المشتركة للتحالف في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية.المحلل السياسي مبارك آل عاتي