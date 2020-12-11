أخبار عاجلة

سكان "قنونا" يناشدون المسؤولين بفتح السد لتغذية آبارهم وري المزارع -
"التحلية" تحصل على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة -
"هيئة تطوير حائل" تستعرض خطط تصريف السيول والمخطط المحلي -
"الشورى": الهيكل التنظيمي لـ"خالد التخصصي" يعج بالألقاب المهنية غير المنضبطة -
"سعود بن نايف" يرأس اجتماع اللجان الفرعية للجنة إصلاح ذات البين بالشرقية -
"السومة" جاهز لمواجهة "العين" بعد شفائه من كورونا -
"الداخلية" العرب تدين للاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له ناقلة نفط بجدة -
إصابات كورونا في 3 دول.. 6120 بإندونيسيا و1772 بماليزيا و1135 بالفلبين -
"الدوسري" يحقق كأس النادي لفئة "الشقح" -
ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالترخيص للقاح "فايزر بايونتيك" العام الميلادي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"آل عاتي": "التحالف" داعم دائم لـ"الشرعية" باليمن.. وتسريع "اتفاق الرياض"

Print
"آل عاتي": "التحالف" داعم دائم لـ"الشرعية" باليمن.. وتسريع "اتفاق الرياض" "آل عاتي": "التحالف" داعم دائم لـ"الشرعية" باليمن.. وتسريع "اتفاق الرياض"
قال لـ"سبق": جهود المملكة كبيرة.. والدور ليس عسـكريًّا فقط بل سياسيّ وتنمويّ

أوضح المحلل السياسي مبارك آل عاتي لـ"سبق"، أن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، مستمر في دعمه للحكومة الشرعية اليمنية، وجهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية؛ وفق المرجعيات الثلاث وبما يتوافق عليه أبناء الشعب اليمني.

وأضاف أن توصل الأطراف اليمنية لتفاهمات تؤدي لإتمام آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، يعزز هذا الجانب؛ حيث إن الوصول لهذه التفاهمات جاء مكملًا لما تحقق من نجاحات في الفترة الماضية، شملت إعلان المجلس الانتقالي إلغاء الإدارة الذاتية في الجنوب، وتعيين محافظ ومدير أمن جديدين لمحافظة عدن، وتعيين رئيس وزراء، وبدء تشكيل حكومة جديدة.

وبيّن "آل عاتي" أن المملكة أثبتت التزامها ببذل جهود كبيرة لإنجاح آلية تسريع اتفاق الرياض؛ واضعة مصلحة الشعب اليمني كأولوية قصوى؛ مما يؤكد أن دور الرياض لا يقتصر على الجانب العسكري فقط، بل تولي الجانب السياسي والحلول السلمية أولوية قصوى في عملها، وتعضد تلك الجهود بدعم الجهد التنموي في اليمن بشكل مستمر لتحقيق الاستقرار والتنمية والعيش الكريم للمواطن اليمني.

وكان مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن قد صرح بأنه تم استكمال كل الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض)؛ حيث تم التوافق على تشكيل اليمنية بعدد (24) وزيرًا ومن ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية.

وأضاف المصدر، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض، بالإشراف على فصل القوات العسكرية في (أبين) وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة (عدن) لخارج المحافظة، كما ستستمر قيادة القوات المشتركة للتحالف في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية.المحلل السياسي مبارك آل عاتي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمير الكويت يدعو للتعاون البنّاء بين الحكومة ومجلس الأمة الجديد

أمير الكويت يدعو للتعاون البنّاء بين الحكومة ومجلس الأمة الجديد

الحريري: عون اختار 4 وزراء مسيحيين في الحكومة اللبنانية وأراد "الثُلث المعطل" لجهة حزبية

الحريري: عون اختار 4 وزراء مسيحيين في الحكومة اللبنانية وأراد "الثُلث المعطل" لجهة حزبية

الحريري: نأمل من الرئاسة اللبنانية إعطاء توجيهات لوقف التلاعب في تشكيل الحكومة

الحريري: نأمل من الرئاسة اللبنانية إعطاء توجيهات لوقف التلاعب في تشكيل الحكومة

بومبيو: الحكومة السودانية تتخذ خطوات لرسم مسار جديد

بومبيو: الحكومة السودانية تتخذ خطوات لرسم مسار جديد

شبكة عيون الإخبارية