"مرض نفسي وحالة وفاة".. مصدر يكشف حقيقية "الاعتداء على مواطنين" بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

كتب علاء عمران:

نفى مصدر أمنى ما تداولته بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن الزعم بتعرض بعض المحال المملوكة لمواطنين بمنطقة مينا البصل في الإسكندرية للهجوم من قِبل أحد الأشخاص مما أسفر عن وفاة أحدهم وإصابة آخرين.

وأوضح المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بين شقيقين مقيمان بالمنطقة المشار إليها وثلاثة مواطنين مقيمين بذات المنطقة.. وأن الشقيقين من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعانيان من اضطرابات ذهنية ونفسية ويقيمان صحبة والدتهما المسنة والتي تقوم على رعايتهما، حيث توفيت داخل المنزل مساء يوم الواقعة، وعلى إثر ذلك انتابتهما حالة من الهلع وقاما بالخروج إلى الطريق العام بالمنطقة محل سكنهما في حالة "هياج " وبحوزتهما " سكين – عصا " للاستغاثة بالأهالي في محاولة لإسعاف والدتهما.

وحال استبيان الطرف الآخر للأمر والاستفسار عن سبب استغاثتهما قاما بالتعد عليهم بالضرب دون مبرر محدثين إصابتهم مما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابة اثنين آخرين.