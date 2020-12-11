صور.. ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومستحضرات تجميل مهربة في أسيوط

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أسيوط - محمود عجمي:

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، من ضبط كميات من الأدوية المنتهية الصلاحية ومستحضرات تجميل مهربة جمركيا داخل أحد المخازن بشقة سكنية قبل توزيعها على الصيدليات.

وترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد محافظة أسيوط، عددًا من الحملات بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة ومديرية ومباحث التموين ومسئولي الوحدات المحلية، وشن حملة تفتيش على عدد من الصيدليات العامة ومخازن الأدوية بنطاق حي شرق وغرب مدينة أسيوط بمشاركة محمد بشير رئيس حي غرب وأحمد ثابت نائب رئيس حي غرب ومروان إبراهيم نائب رئيس حي شرق ومسئولي مديرية ومباحث التموين والطب الوقائي والتفتيش الصيدلي وقسم الاشغالات بالحي لضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من الأدوية غير المسجلة منتهية الصلاحية وبعض المستلزمات ومستحضرات التجميل مهربة قبل توزيعها على الصيدليات، وجرى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية ضد الوحدات السكنية التي تدار كمخازن أدوية بدون ترخيص.