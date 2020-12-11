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الشرطة تقبض على صاحب متجر إلكتروني رفض تسليم الجوالات للمشترين أو رد المبالغ

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الشرطة تقبض على صاحب متجر إلكتروني رفض تسليم الجوالات للمشترين أو رد المبالغ الشرطة تقبض على صاحب متجر إلكتروني رفض تسليم الجوالات للمشترين أو رد المبالغ
أعلن لدى مشاهير "سناب شات" عن أجهزة جوال مخفضة واستلم 4 ملايين

الشرطة تقبض على صاحب متجر إلكتروني رفض تسليم الجوالات للمشترين أو رد المبالغ

أعلنت شرطة منطقة الرياض، أنها -بالتنسيق مع وزارة التجارة- أوقفت صاحب متجر إلكتروني متخصص في بيع أجهزة الجوال، بعد قيامه بعرض أجهزة جوال بأسعار مخفضة عبر الموقع الإلكتروني للمتجر، والإعلان عن ذلك عن طريق عدد من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، واستلام حوالات من المشترين عبر الحساب البنكي الخاص بالمتجر بقيمة إجمالية تجاوزت 4 ملايين ريال، مع عدم الالتزام بتسليم الأجهزة المعلن عنها للمشترين أو إعادة المبالغ لهم خلال الفترة المحددة نظامًا.

وكانت وزارة التجارة، قد أكدت أنه بناء على ما ورد إليها من بلاغات حول المتجر المذكور؛ فقد تم رصد مخالفة المتجر الإلكتروني، وإحالة ما يتعلق باشتباه وجود قضية نصب واحتيال إلى الجهات الأمنية؛ لاتخاذ الإجراء النظامي حيال ذلك، وإحالة مخالفة المتجر والمعلنين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية وفقًا لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية؛ تمهيدًا لتطبيق العقوبات النظامية. شرطة منطقة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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