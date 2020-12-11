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كورونا في العالم.. الإصابات تصل إلى 69.6 مليون والوفيات 1.58 مليون

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كورونا في العالم.. الإصابات تصل إلى 69.6 مليون والوفيات 1.58 مليون كورونا في العالم.. الإصابات تصل إلى 69.6 مليون والوفيات 1.58 مليون

مصراوي Masrawy

01:36 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ):

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 69 مليونا و620 ألفا و2 حالة، حتى الساعة الثامنة و26 دقيقة حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم الجمعة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 الذي يسببه مليون و582 ألفا و343 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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