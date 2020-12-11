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تنظيم كبير وزيارات عديدة وإشادات متنوعة بالخدمات التقنية المتطورة

أبهر جناح وزارة الداخلية السعودية في أسبوع جيتكس بدبي، الذي اختتم أمس الخميس، زوار المعرض؛ لما تم استعراضه من الخدمات الإلكترونية التي تقدّمها الداخلية السعودية وقطاعاتها والتطور الكبير في هذه الخدمات، إضافة للتنظيم الكبير الذي شهده الجناح.

جناح الداخلية الذي استقبل آلاف الزوار، وحصل على ثناء وإشادات الزوار، استُعرضت فيه الخدمات الإلكترونية المتطورة التي تعمل بها وزارة الداخلية وقطاعاتها، والدور الكبير لهذه الخدمات في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

يشار إلى أن المشاركة الناجحة لوزارة الداخلية في أسبوع جيتكس 2020 بدبي، والتي تأتي للعام السادس على التوالي؛ كانت هذه العام عبر محاور رئيسية تحت عنوان "حلول تقنية لوطن آمن"، تشمل خدمات منصة "أبشر"، وخدمات الهوية والسمات الشخصية، وخدمات الوزارة لضيوف الرحمن، وخدمات الوزارة الأمنية الميدانية، وخدمات الوزارة لمجتمعها الداخلي، إضافة إلى مبادرات الوزارة في مجال الإبداع والابتكار، والتي تم عرضها للزوار بعدد من الطرق التقنية التفاعلية.

وزارة الداخلية السعودية أسبوع جيتكس