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خلال الـ 24 ساعة.. تسجّل 28 ألف إصابة جديدة بكورونا وبلجيكا 2754 حالة

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خلال الـ 24 ساعة.. روسيا تسجّل 28 ألف إصابة جديدة بكورونا وبلجيكا 2754 حالة خلال الـ 24 ساعة.. تسجّل 28 ألف إصابة جديدة بكورونا وبلجيكا 2754 حالة

خلال الـ 24 ساعة.. روسيا تسجّل 28 ألف إصابة جديدة بكورونا وبلجيكا 2754 حالة

سجّلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 ألفاً و585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و597 ألفاً و711 إصابة.

وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار المستجد، في بيان اليوم، أنه سجّل 613 حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 45 ألفاً و893 حالة وفاة.

بلجيكا

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 89 حالة وفاة و2754 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان، بأن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 17692 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي المصابين 600397 إصابة.روسيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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