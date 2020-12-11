تدشين فرع جديد لمعامل "جودة المياه" في كفر شكر بالقليوبية

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

افتتح المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لشركة مياه القليوبية، الفرع الجديد لقطاع المعامل والجودة للشركة بمدينة كفر شكر، للوقوف على جودة المياه المقدمة للمواطنين، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي رضوان رئيس قطاع المعامل والجودة، والمهندس إبراهيم الوكيل مدير فرع كفر شكر، ومنصور موسى مدير العلاقات العامة، والعميد حسني عبدالفتاح مدير الإدارة العامة للأمن.

وحرص المهندس مصطفى مجاهد رئيس الشركة على تفقد أقسام المعمل واستمع لشرح تفصيلي من الكيميائيين بالمعمل عن مكونات المعمل، والذي جرى إنشائه لخدمة أهالي مدينة ومركز كفر شكر، مؤكدًا أنه جرى تجهيز جميع المعامل الرئيسية والفرعية التابعة للشركة بأحدث الأجهزة للقيام بجميع التحاليل الكيميائية والفيزيائية والبكتريولوجية والبيولوجية، وذلك لمراقبة ومتابعة جودة مياه الشرب بالمحطات والشبكات بنطاق الفرع.