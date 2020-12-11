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أمن القاهرة تستجيب لالتماس مُسن وتنقله للشهر العقاري لعدم قدرته على الحركة

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أمن القاهرة تستجيب لالتماس مُسن وتنقله للشهر العقاري لعدم قدرته على الحركة أمن القاهرة تستجيب لالتماس مُسن وتنقله للشهر العقاري لعدم قدرته على الحركة

مصراوي Masrawy

01:23 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

استجابت مديرية أمن القاهرة لالتماس "مُسن" لمساعدة في التوجه للشهر العقاري لإنهاء بعض الأوراق الخاصة به، لعدم قدرته على الحركة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من "مُسن" مقيم بدائرة قسم شرطة المرج التمس فيه مساعدته في التوجه للشهر العقاري لإنهاء بعض الأوراق الخاصة به، نظراً لإقامته بمفرده وعدم قدرته على الحركة.

على الفور تم إيفاد مأمورية لمحل إقامة المواطن، واصطحابه إلى مكتب الشهر العقاري وإعادته لمسكنه مرة أخرى.

وتقدم المواطن بالشكرلأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية والسريعة لالتماسه.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

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