داخل مخبأ سري.. ضبط مسجل حاول تهريب 23 ألف قرص مخدر في الجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام – الأمن المركزي) والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وبمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومديرية أمن الجيزة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية؛ حال استقلاله "سيارة نقل"، وعثر على مخبأ سري بداخله (23000 قرص مخدر تامول - مبلغ مالي – هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالي (1٫300٫000– مليون وثلاثمائة ألف جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم الاتجار في المواد المخدرة.