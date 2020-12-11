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الدفاع الروسية: تطعيم أكثر من 10 آلاف عسكري ضد كورونا

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الدفاع الروسية: تطعيم أكثر من 10 آلاف عسكري ضد كورونا الدفاع الروسية: تطعيم أكثر من 10 آلاف عسكري ضد كورونا

مصراوي Masrawy

10:12 ص الجمعة 11 ديسمبر 2020

موسكو - أ ش أ

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن أكثر من 10 آلاف عسكري تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى الآن.

وقال كوناشينكوف، وفقا لقناة ( اليوم)، "إن من بين 14.5 ألف لقاح تلقتها وزارة الدفاع الروسية حتى العاشر من ديسمبر الجاري، تم تطعيم أكثر من 10 آلاف عسكري".

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع إلى أنه وفقا للخطة التي وافق عليها وزير الدفاع، سيرجي شويجو، سيتم تطعيم حوالي 100 ألف عسكري ضد قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن الأطباء وأطقم القوات البحرية والفضائية، والأطقم القتالية لقوات الصواريخ الاستراتيجية، لهم الأولوية.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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