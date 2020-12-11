أخبار عاجلة

الأردن : حفر 4 – 6 آبار في حقل الريشة العام المقبل -
محافظ الوادي الجديد يتفقد حديقة 30 يونيو ومجمع المصالح الحكومية -
بالصور.. النيران تلتهم مزرعة نخيل في الوادي الجديد -
بالصور.. إغلاق مركزين للتأهيل الحركي والعلاج الطبيعي في الدقهلية -
بالصور.. السيطرة على حريق بأشجار طريق "أسيوط- القاهرة" الزراعي -
جثث على الطريق.. قصة دهس أب ونجليه تحت عجلات سيارة في كفر الشيخ -
الرئيس الكوري الجنوبي يهنئ بايدن وكامالا هاريس -
برلمان تونس يلغي جلسة إدانة تبييض الإرهاب.. وعبير موسى: أمر خطير -
نتنياهو يُعيّن رئيسًا جديدًا للموساد دون الكشف عن اسمه -
الأمن الاقتصادي يضبط 3896 قضية داخل القطارات والمترو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

واشنطن: استمرار الأزمة الخليجية يفتح الباب لإيران لزعزعة استقرار المنطقة

Print
واشنطن: استمرار الأزمة الخليجية يفتح الباب لإيران لزعزعة استقرار المنطقة واشنطن: استمرار الأزمة الخليجية يفتح الباب لإيران لزعزعة استقرار المنطقة

مصراوي Masrawy

10:10 ص الجمعة 11 ديسمبر 2020

الكويت - أ ش أ

أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي لندركينج، أن استمرار الأزمة الخليجية، يفتح الباب لإيران لاستغلالها لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده لندركينج مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام الكويتية،والإقليمية، والدولية؛ لمناقشة سياسة الولايات المتحدة في شبه الجزيرة العربية، ونتائج الحوارات الاستراتيجية الأخيرة التي عقدت مع البحرين والكويت والشركاء الخليجيين الآخرين.

وأعرب لندركينج عن أمله في أن تنتهي الأزمة الخليجية قريبا، وعودة العلاقات بين دول الخليج لسابق عهدها، حتى يتمكن مجلس التعاون الخليجي من القيام بدوره في تحقيق مزيد من الوحدة والمساهمة في الاستقرار الإقليمي.

وفيما يتعلق بالسياسات الأمريكية الخارجية تجاه المنطقة، وإمكان تغيرها بتغير ادارتها، قال لندركينج،: "إن بايدن ليس غريبا عن المنطقة، وسنمضي قدما في التعاون مع دولها التي تربطنا بها مصالح مشتركة"، مشددا على أن قطر أبدت مرونة كبيرة ولاتزال، للاستجابة للمساعي الكويتية والأمريكية لحل الازمة الخليجية.

وشدد على أهمية منطقة الخليج بالنسبة للولايات المتحدة، مستشهدا بالحوارات الاستراتيجية الخمسة التي أجرتها واشنطن مع دول المنطقة منذ سبتمبر الماضي، موضحا أن هذا النشاط مع دول المنطقة، دليل على قوة علاقات بلاده مع دول مجلس التعاون، ومدى تشابك المصالح والتعاون المثمر معها؛ للتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، خاصة في مجالات سد الفجوات التي من الممكن أن تستغلها ايران لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، في ظل استمرار عمليات تهريب السلاح للحوثيين في اليمن واستهداف المدنيين في .

وأكد لندركينج إقرار واشنطن بالتقدم الذي أحرزته دول الخليج في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وحقوق العمالة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن التبادل الثقافي، يعد الركيزة الأساسية التي تربط الولايات المتحدة مع شعوب المنطقة، بالاضافة الى مساهمات دول الخليج الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب؛ حيث تستضيف البحرين المقر الرئيسي للاسطول الخامس، في حين تستضيف قطر القوات الأمريكية في قاعدة العيديد، بينما تستضيف الكويت معسكر عريفجان وقاعدة علي السالم الجوية.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي، إلى استمرار إيران في اشعال الصراع في اليمن، عبر تهريب الأسلحة اليه، بالاضافة الى استمرار الحوثيين في إطلاق المسيرات (الدرونز) لأراضي السعودية، مما يدلل على أنهم لا يرغبون في السلام.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8659.37 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8659.37 نقطة

شبكة عيون الإخبارية