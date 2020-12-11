اليوم.. افتتاح 5 مساجد جديدة في بني سويف

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بني سويف - حمدي سليمان:

أعلنت مديرية أوقاف بني سويف، أنه سيجري افتتاح 5 مساجد بالمحافظة، اليوم الجمعة، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير وإنشاء المساجد.

من جانبه أعلن الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أن المساجد التي سيجري افتتاحها هي مسجد الحسن البصري الكائن بالحي الأول شرق النيل، بمدينة بني سويف الجديدة، و 4 مساجد بمركز ناصر وهي الرحمن بقرية دلاص، ومسجد مطاوع بعزبة مطاوع التابعة لقرية طحا بوش، والإيمان بعزبة السرايا التابعة لقرية الزيتون، ومسجد عبد الوهاب يونس، بعزبة عبد الوهاب يونس.

وأكد الشيخ صفوت نظير أن "المساجد تحت إشراف كامل من وزارة الأوقاف وذلك يساهم في ترسيخ المفاهيم الصحيحة عن الدين الإسلامي، ويواجه الأفكار المغلوطة والظلامية التي تحاول الجماعات المتطرفة بثها بين الشباب، وجموع المواطنينالمواطنين".

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن المساجد أصبحت حاليا منارة للعلم والدعوة والوعي.