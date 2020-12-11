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الأردن : حفر 4 – 6 آبار في حقل الريشة العام المقبل
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:16 مساءً
محافظ الوادي الجديد يتفقد حديقة 30 يونيو ومجمع المصالح الحكومية
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
بالصور.. النيران تلتهم مزرعة نخيل في الوادي الجديد
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
بالصور.. إغلاق مركزين للتأهيل الحركي والعلاج الطبيعي في الدقهلية
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
بالصور.. السيطرة على حريق بأشجار طريق "أسيوط- القاهرة" الزراعي
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
جثث على الطريق.. قصة دهس أب ونجليه تحت عجلات سيارة في كفر الشيخ
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
الرئيس الكوري الجنوبي يهنئ بايدن وكامالا هاريس
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
برلمان تونس يلغي جلسة إدانة تبييض الإرهاب.. وعبير موسى: أمر خطير
-
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
نتنياهو يُعيّن رئيسًا جديدًا للموساد دون الكشف عن اسمه
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
الأمن الاقتصادي يضبط 3896 قضية داخل القطارات والمترو
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
بتوقيت مصر : لقاء مع جاسر عبد الرازق عضو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
أخبار العالم
BBC News عربي
الجمعة 11 ديسمبر 2020 10:06 صباحاً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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