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الأردن : حفر 4 – 6 آبار في حقل الريشة العام المقبل
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:16 مساءً
محافظ الوادي الجديد يتفقد حديقة 30 يونيو ومجمع المصالح الحكومية
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
بالصور.. النيران تلتهم مزرعة نخيل في الوادي الجديد
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
بالصور.. إغلاق مركزين للتأهيل الحركي والعلاج الطبيعي في الدقهلية
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
بالصور.. السيطرة على حريق بأشجار طريق "أسيوط- القاهرة" الزراعي
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
جثث على الطريق.. قصة دهس أب ونجليه تحت عجلات سيارة في كفر الشيخ
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
الرئيس الكوري الجنوبي يهنئ بايدن وكامالا هاريس
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
برلمان تونس يلغي جلسة إدانة تبييض الإرهاب.. وعبير موسى: أمر خطير
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
نتنياهو يُعيّن رئيسًا جديدًا للموساد دون الكشف عن اسمه
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
الأمن الاقتصادي يضبط 3896 قضية داخل القطارات والمترو
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
نجم "الخضر" الجزائري هشام بوداوي في إسرائيل ورحلته محط انتقادات بين الجزائريين
أخبار العالم
BBC News عربي
الجمعة 11 ديسمبر 2020 10:06 صباحاً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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