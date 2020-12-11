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السبت.. انطلاق المؤتمر الدولي السادس للفنون التشكيلية في الأقصر

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السبت.. انطلاق المؤتمر الدولي السادس للفنون التشكيلية في الأقصر السبت.. انطلاق المؤتمر الدولي السادس للفنون التشكيلية في الأقصر

مصراوي Masrawy

09:26 ص الجمعة 11 ديسمبر 2020

الأقصر- محمد محروس:

تستضيف كلية الفنون الجميلة في جامعة الأقصر فعاليات المؤتمر الدولي السادس للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع تحت عنوان "الفـن والاتصال في سياق العـولمة"

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة وإشراف الدكتور محمد أحمد عرابي رئيس المؤتمر والعميد السابق لكلية الفنون الجميلة، والدكتور يوسف محمود إبراهيم، مقرر المؤتمر والقائم بعمل عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتورة داليا صالح فرح أمين عام المؤتمر ومدير وحدة ضمان الجودة بكلية الفنون الجميلة.

ووجهت الكلية الدعوة للأكاديميين والباحثين المختصين وشباب الباحثين لحضور فعاليات المؤتمر الدولي للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع في دورته السادسة والذي تنعقد فعالياته في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري.

يهدف المؤتمر هذا العام إلى مناقشة الموضوعات ذات الصلة بالفنون التشكيلية وتفاعلها مع التحولات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للعولمة، وما تمثله العولمة من إيجابيات وتحديات في المجتمع المعاصر.

كما يهدف المؤتمر إلى بحث التفاعلات بين الفن والتعليم والمسئولية المجتمعـية؛ بما يسهم في استخلاص نتائج وآليات تحقق الإبداع والابتكار، تماشيا مع التحولات العالمية، وبما يحقق تعزيز التعاون على مستوى البحث العلمي والتعليم العالي وخدمة المجتمع.

ومن المقرر عقد مجموعة من الورش المصاحبة للمؤتمر بمشاركة نخبة من الأساتذة الأكاديميين والباحثين وطلاب كليات الفنون الجميلة، والتي تغطي عدة مجالات مثل :( صناعة أفلام الصلصال "Stop Motion" - تصميم الشخصيات الرقمية - وسباكة البرونز للأعمال النحتية).

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