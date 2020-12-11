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مسؤولة كويتية: لا مساس بالمساعدات الخيرية الخارجية

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مسؤولة كويتية: لا مساس بالمساعدات الخيرية الخارجية مسؤولة كويتية: لا مساس بالمساعدات الخيرية الخارجية

مصراوي Masrawy

08:21 ص الجمعة 11 ديسمبر 2020

الكويت - (أ ش أ):

أكدت الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية هناء الهاجري، عدم صحة ما أثير حول توجيه بنك الكويت المركزي خطابا للوزارة، لإيقاف التحويلات الخارجية للجمعيات الخيرية، مؤكدة استمرار الوزارة في نهجها القائم على دعم العمل الخيري والإنساني.

وشددت الهاجري- في تصريح صحفي اليوم الجمعة- على عدم المساس بالمساعدات الخارجية، مشيرة الى أن الكويت وفي ظل جائحة كورونا، لجأت إلى توطين العمل الخيري، مع مراعاة المحافظة على اسم الكويت عالميا كدولة للإنسانية، والمحافظة على لقب (أمير الانسانية) للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.

وأضافت أن وزارة الشؤون الاجتماعية حريصة على متابعة أنشطة الجمعيات الخيرية على الوجه الأكمل، ومواكبة التطور في مجال التنظيم والرقابة على العمل الخيري إقليميا وعالميا، سواء في جمع التبرعات، أو في التحويلات المالية، أو في تنفيذ الأنشطة الإنسانية داخليا وخارجيا.

وأوضحت الهاجري، أن مجلس الوزراء الكويتي، كان قد كلف الوزارة بدراسة مقترح مقدم من اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي في شهر مايو الماضي، بشأن توظيف أموال التبرعات لصالح المساعدات الداخلية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، نتيجة تفشي ، لافتة أن الوزارة قامت حينها بدراسة المقترح، وتوجيه العمل الخيري لدعم المساعدات الإنسانية الداخلية لحين تلاشي هذه الأزمة، وذلك دون التطرق إلى إيقاف أية تحويلات لمشروعات أو إغاثات تقوم أو ستقوم بها مؤسسات العمل الخيري خارج الكويت.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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