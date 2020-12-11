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تقرير: 10 آلاف طبيب ألماني يريدون المساعدة في تطعيمات كوفيد

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تقرير: 10 آلاف طبيب ألماني يريدون المساعدة في تطعيمات كوفيد تقرير: 10 آلاف طبيب ألماني يريدون المساعدة في تطعيمات كوفيد

مصراوي Masrawy

07:58 ص الجمعة 11 ديسمبر 2020

برلين - (د ب أ):

أبدى أكثر من 10 آلاف طبيب ألماني اهتمامهم بالانضمام إلى مراكز التطعيم في البلاد للمساعدة في تطعيم الأشخاص ضد المستجد، وفقًا لتقرير نشرته مجموعة فونكه الإعلامية اليوم الجمعة.

وأشار التقرير إلى استطلاع أجرته المجموعة الإعلامية لجمعيات التأمين الصحي في الولايات الاتحادية البالغ عددها 16 ولاية.

وقال نائب رئيس الجمعية الوطنية لأطباء التأمين الصحي القانوني (كيه بي فيه)، ستيفان هوفميشتر: "إن رغبة الزملاء المقيمين في المشاركة في التطعيمات ضد فيروس كورونا القادمة مرتفعة".

وأضاف هوفميشتر أنه بمجرد توفر الجرعات الكافية، يجب نقل التطعيم من المراكز إلى عيادات الأطباء.

ويتوقع وزير الصحة الاتحادي ينس شبان أن تكون اللقاحات الأولى جاهزة بحلول يناير على أبعد تقدير.

وسيتم توزيع اللقاحات عبر ما يقرب من 30 نقطة توصيل في جميع أنحاء البلاد عبر مراكز التطعيم الإقليمية، حيث يتم إعداد القاعات والملاعب والفنادق من أجل ذلك.

وفي وقت لاحق، ستتولى عيادات الأطباء عمليات التطعيم، وفقا للتقرير.

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