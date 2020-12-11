أخبار عاجلة

محافظ الوادي الجديد يتفقد حديقة 30 يونيو ومجمع المصالح الحكومية -
بالصور.. النيران تلتهم مزرعة نخيل في الوادي الجديد -
بالصور.. إغلاق مركزين للتأهيل الحركي والعلاج الطبيعي في الدقهلية -
بالصور.. السيطرة على حريق بأشجار طريق "أسيوط- القاهرة" الزراعي -
جثث على الطريق.. قصة دهس أب ونجليه تحت عجلات سيارة في كفر الشيخ -
الرئيس الكوري الجنوبي يهنئ بايدن وكامالا هاريس -
برلمان تونس يلغي جلسة إدانة تبييض الإرهاب.. وعبير موسى: أمر خطير -
نتنياهو يُعيّن رئيسًا جديدًا للموساد دون الكشف عن اسمه -
الأمن الاقتصادي يضبط 3896 قضية داخل القطارات والمترو -
أمن المنافذ يضبط 7 قضايا تهريب في يوم واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

فعال بنسبة 96% والتوزيع مجانًا.. تصريحات وزيرة الصحة عن أول شحنة لفيروس كورونا

Print
فعال بنسبة 96% والتوزيع مجانًا.. تصريحات وزيرة الصحة عن أول شحنة لفيروس كورونا فعال بنسبة 96% والتوزيع مجانًا.. تصريحات وزيرة الصحة عن أول شحنة لفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

08:00 ص الجمعة 11 ديسمبر 2020

كتب - يوسف عفيفي:

استقبلت ، مساء الخميس، أولى شحنات لقاح من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، في حضور كل من السفير الصيني لدى مصر والقائم بأعمال السفير الإماراتي.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر هي أول دولة إفريقية تستقبل أولى شحنات لقاح فيروس كورونا.

وأضافت زايد، في تصريحات لها الخميس، على هامش استقبال أول الشحنات، بمطار القاهرة، أنها كانت من أوائل المتطوعين لتجربة اللقاح الجديد، وهذه الشحنة من نفس اللقاح الذي أجريت عليه تجارب في مصر.

وأكدت زايد، أن الرئيس عبدالفتاح يحرص دومًا على حصول الشعب المصري على كل ماهو عظيم وقوي، موجهةً الشكر للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والشعب الصيني.

توزيع اللقاح بالمجان

وقالت وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم توزيع لقاح فيروس كورونا على المصابين بالمجان، بعد وصول أول شحنة للقاهرة، مساء الخميس.

وأضافت زايد، أن الأولوية في الحصول على فيروس كورونا للأطقم الطبية التي تعمل بمستشفيات العزل والحميات والصدرية، وبعد ذلك مرضى الفشل الكلوي والأورام والمصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن، الذين يأتون في المرتبة الثانية للحصول على لقاح فيروس كورونا.

وأشارت الوزيرة، إلى أن هناك شحنة ثانية من اللقاح تصل الأسبوع المقبل، وشحنة ثالثة تصل الأسبوع الذي يليه، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للأمصال واللقاحات، بناء على العقد الذي تم توقيعه مطلع ديسمبر الجاري.

ونوهت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن فاعلية اللقاح تصل لنسبة 96% للمصل، و100 الحالات الحادة.

تطعيم 5 فئات

وأوضحت الوزارة، أن اللقاح أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وأضافت أن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتًا إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما ٢١ يومًا.

ويشارك في تجارب اللقاح من مصر 3 آلاف متطوع من أصل 45 ألف متطوع شاركوا في التجربة للقاحين شركة سينوفارم من مستوى عدة دول منها الإمارات التي بدأت في استخدام اللقاح لتطعيم شعبها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

السيسي يوجه باستمرار جهود دعم قطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجى ثابت للدولة

السيسي يوجه باستمرار جهود دعم قطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجى ثابت للدولة

شبكة عيون الإخبارية