أمطار ورطوبة عالية ورمال مثارة.. الأرصاد تكشف طقس 72 ساعة المقبلة

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مصراوي Masrawy

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة (السبت - الأحد - الإثنين).

وجاءت التفاصيل الكاملة على النحو التالي:

السبت 12 ديسمبر

تشهد الأحوال الجوية طقسًا ما بين دافئ وحار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومناطق أخرى مائلة للدفئ كالسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، كما أن جميعها تشهد شبورة مائية صباحًا.

وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى بين 26 - 15، والوجه البحري بين 26 - 14، والسواحل الشمالية الغربية بين 21 - 14، وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر بين 27 - 15، وشمال الصعيد بين 28 - 13، وجنوب الصعيد بين 31 - 12 درجة.

الأحد 13 ديسمبر

وتشهد الأحوال الجوية يوم الأحد المقبل، طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلاً، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الرطوبة تبلغ نحو 60%، على أن تنعدم فرص سقوط الأمطار، في حين تبلغ الرياح نحو 18 عقدة.

وتشهد البلاد أيضًا أمطارًا خفيفة إلى متوسطة بنسبة (50%) على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية - مطروح- الضبعة - السلوم)، مع نشاط رياح ورمال مثارة، على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

الإثنين 14 ديسمبر

تشهد الأحوال الجوية يوم الإثنين المقبل، طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلاً، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وأشارت الهيئة، إلى أن الرطوبة تبلغ نحو 70%، على أن تبلغ فرص سقوط الأمطار نحو 50%، في حين تبلغ الرياح نحو 18 عقدة.

وتكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية - مطروح- الضبعة - السلوم - رشيد - بلطيم).

وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية (دمياط - بورسعيد - العريش - رفح). فيما تسجل أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).

كما تشهد البلاد، نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه وشمال الصعيد.