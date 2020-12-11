أخبار عاجلة

محافظ الوادي الجديد يتفقد حديقة 30 يونيو ومجمع المصالح الحكومية -
بالصور.. النيران تلتهم مزرعة نخيل في الوادي الجديد -
بالصور.. إغلاق مركزين للتأهيل الحركي والعلاج الطبيعي في الدقهلية -
بالصور.. السيطرة على حريق بأشجار طريق "أسيوط- القاهرة" الزراعي -
جثث على الطريق.. قصة دهس أب ونجليه تحت عجلات سيارة في كفر الشيخ -
الرئيس الكوري الجنوبي يهنئ بايدن وكامالا هاريس -
برلمان تونس يلغي جلسة إدانة تبييض الإرهاب.. وعبير موسى: أمر خطير -
نتنياهو يُعيّن رئيسًا جديدًا للموساد دون الكشف عن اسمه -
الأمن الاقتصادي يضبط 3896 قضية داخل القطارات والمترو -
أمن المنافذ يضبط 7 قضايا تهريب في يوم واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مجلة الآثار الأمريكية تختار كشف سقارة ضمن أهم 10 اكتشافات في 2020

Print
مجلة الآثار الأمريكية تختار كشف سقارة ضمن أهم 10 اكتشافات في 2020 مجلة الآثار الأمريكية تختار كشف سقارة ضمن أهم 10 اكتشافات في 2020

مصراوي Masrawy

04:00 ص الجمعة 11 ديسمبر 2020

أعلنت مجلة الآثار الأمريكية "Archaeology Magasine"، عن اختيار كشف توابيت سقارة الملونة، والتي أعلنت عنه وزارة السياحة والآثار منتصف نوفمبر الماضي، كأحد أهم 10 اكتشافات أثرية لعام 2020، والمصنفة ضمن الاكتشافات الأكثر جذبا للأنظار هذا العام، بالإضافة إلى وضع صورة لأحد هذه التوابيت بتفاصيل ألوانه على غلاف المجلة لنسخة يناير-فبراير 2021.

كانت وزارة الآثار، قد أعلنت خلال مؤتمر صحفى عالمى بجبانة سقارة عن نجاح البعثة الأثرية المصرية، فى الكشف عن أكثر من 100 تابوت خشبي ملون ومغلق يحتوي على مومياوات في حالة جيدة من الحفظ منذ حوالي 2500 عام.

وتم العثور على التوابيت فوق بعضها البعض جنبًا إلى جنب مع 40 تمثالًا للإله جبانة سقارة بتاح-سوكر- و تمثال برونزي للإله نفرتوم.

كما تم العثور على هذه التوابيت داخل ٣ آبار للدفن وأنها تخص كبار رجال الدولة والموظفين وكهنة معبد الإلهة باستت في عصر الأسرة ٢٦.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

شبكة عيون الإخبارية