مجلة الآثار الأمريكية تختار كشف سقارة ضمن أهم 10 اكتشافات في 2020

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مصراوي Masrawy

أعلنت مجلة الآثار الأمريكية "Archaeology Magasine"، عن اختيار كشف توابيت سقارة الملونة، والتي أعلنت عنه وزارة السياحة والآثار منتصف نوفمبر الماضي، كأحد أهم 10 اكتشافات أثرية لعام 2020، والمصنفة ضمن الاكتشافات الأكثر جذبا للأنظار هذا العام، بالإضافة إلى وضع صورة لأحد هذه التوابيت بتفاصيل ألوانه على غلاف المجلة لنسخة يناير-فبراير 2021.

كانت وزارة الآثار، قد أعلنت خلال مؤتمر صحفى عالمى بجبانة سقارة عن نجاح البعثة الأثرية المصرية، فى الكشف عن أكثر من 100 تابوت خشبي ملون ومغلق يحتوي على مومياوات في حالة جيدة من الحفظ منذ حوالي 2500 عام.

وتم العثور على التوابيت فوق بعضها البعض جنبًا إلى جنب مع 40 تمثالًا للإله جبانة سقارة بتاح-سوكر- و تمثال برونزي للإله نفرتوم.

كما تم العثور على هذه التوابيت داخل ٣ آبار للدفن وأنها تخص كبار رجال الدولة والموظفين وكهنة معبد الإلهة باستت في عصر الأسرة ٢٦.​