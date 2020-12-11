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"سياحة الصعيد" بصدد 10 أحداث ثقافية بالسياحة الثقافية لمواجهة كورونا

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"سياحة الصعيد" بصدد 10 أحداث ثقافية بالسياحة الثقافية لمواجهة كورونا "سياحة الصعيد" بصدد 10 أحداث ثقافية بالسياحة الثقافية لمواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

02:30 ص الجمعة 11 ديسمبر 2020

كتب - يوسف عفيفي:

قال محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحي بالأقصر، إن اللجنة في الوقت الراهن بصدد رصد 10 أحداث ثقافية مستمرة، خاصة بالسياحة الثقافية لمواجهة جائحة كورونا التي عطلت الكثير من الأنشطة الثقافية التي يتابعها السياح على مستوى العالم.

وأضاف عثمان، عبر الصفحة الرسمية للجنة على "فيسبوك"، أن السياحة الثقافية ظلمت كثيرًا من الدعاية التسويقية التقليدية، والتي لم يتم تغيير أنماطها منذ 40 عامًا، مشددًا على أنه آن الآوان لتضافر جهود القطاع الخاص مع الدولة، ووزارة السياحة والآثار، في وضع برامج تسويقية جديدة تعتمد على منتج متميز متمثلاً في الاكتشافات الأثرية الجديدة التي ظهرت في العديد من المحافظات، ومنها الاكتشافات التي تمت على مدار الـ3 سنوات الأخيرة في منطقة ذراع أبو النجا، وجبانة العساسيف بالأقصر، ومنطقة سقارة مؤخرًا بالجيزة.

وتابع عثمان: "بجانب أن الأقصر بمفردها تحتوي على 2000 جبانة أثرية، وهو شئ يتوقف أمامه التاريخ طويلاً، وكذلك طريق الكباش، والذي يعد متحف فرعوني مفتوح أمام الزائرين، والذي يربط بين معبدي الأقصر وأسوان بطول 2700 متر، تصطف على جانبيه تماثيل الكباش بعدد 1700 كبشًا".

وأكد رئيس لجنة التسويق السياحي بالأقصر، أن ذلك يعد أحد أهم الأدوات المطلوب إضافتها للتسويق للسياحة الثقافية، بالإضافة إلى أنه يوجد الآن أيقونة التسويق السياحي للسياحة الثقافية، متمثلاً في المتحف الكبير أو متحف الحضارات.

وأوضح أن بها 5 مناطق ومقاصد سياحية، تتمثل في (شرم الشيخ - الغردقة - الساحل الشمالي - القاهرة - السياحة الثقافية)؛ ولكل مقصد من هذه المقاصد يحتاج إلى أدوات تسويقية تختلف عن باقي المقاصد، حتى نحصل على أكبر عدد من الزائرين لكل مقصد منها، موضحًا أنه في ٢٠١٠ زار مصر نحو ١٤ مليون سائح، ١٠ ملايين منهم زار المناطق الشاطيية، و4 ملايين زار المناطق الأثرية.

وأشار عثمان، إلى أن المفاجأة كانت تتمثل في أن 68% من معدل الدخل من السياحة جاء من السياحة الثقافية، وهو ما يؤكد على ضرورة تغيير طرق الدعاية التسويقية لمناطقنا السياحية في القريب العاجل للاستفادة من الكم الكبير للاكتشافات التي شهدتها معظم المحافظات مؤخرًا.

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