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منظمة غير حكومية: ألمانيا تحمي شركات الفحم من سداد فواتير المياه

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منظمة غير حكومية: ألمانيا تحمي شركات الفحم من سداد فواتير المياه منظمة غير حكومية: ألمانيا تحمي شركات الفحم من سداد فواتير المياه

مصراوي Masrawy

02:21 ص الجمعة 11 ديسمبر 2020

برلين - (د ب أ):

كشف تقرير صادر عن نشطاء بيئة في بروكسل اليوم الجمعة أن ألمانيا تحمي صناعة الفحم من سداد فواتير مياه إلزامية بقيمة 18 مليون يورو كل عام.

وفحص مكتب البيئة الأوروبي، وهو منظمة غير حكومية، بيانات حول استخدام المياه في ألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك، وهي أكبر ثلاثة منتجين للفحم الليجنيت (الفحم البني) في أوروبا، ووجدوا أن الحكومات هناك تفشل في فرض رسوم سنوية تقدر قيمتها بـ 54 مليون يورو.

وقال بيان صادر عن المجموعة إن هذا يعتمد على رسوم مماثلة مدفوعة في أقلية الأقاليم التي تطلب من الصناعة أن تدفع بموجب التوجيه الإطاري للمياه في الاتحاد الأوروبي.

ويتطلب التوجيه من الحكومات وضع سياسات تسعير للمياه تضمن "مساهمة كافية" من الأفراد والشركات من أجل الحفاظ على المياه وخفض التلوث.

وفي ألمانيا، يدفع المواطنون العاديون في المتوسط 50ر5 يورو لكل متر مكعب لشركات المياه، وفقًا لمكتب البيئة الأوروبي.

لكن الرسوم إما منخفضة بشكل استثنائي أو منعدمة تماما بالنسبة لشركات الفحم، على الرغم من حقيقة أن القطاعات الصناعية الأخرى مجبرة على الدفع، حسبما ذكر مكتب البيئة الأوروبي.

يُقدر بأن تسعة مناجم فقط من الليجنيت تستخدم مليار متر مكعب من المياه سنويا، أي ما يقرب من خمسة أضعاف ما يستخدمه سكان برلين.

وقالت سارة يوهانسون مسؤولة سياسة الإنتاج الصناعي في مكتب البيئة الأوروبي وكاتبة التقرير: "بينما تدفع الأسر ثمنا باهظا مقابل فواتير المياه، يضخ أشرار البيئة عشرات الملايين من الأمتار المكعبة سنويا دون مقابل. إنها فضيحة".

وأقرت ألمانيا هذا العام خططا للتخلص التدريجي من صناعة الفحم بحلول عام 2038.

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