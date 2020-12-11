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الاتحاد الأوروبي وألمانيا يتعهدان بدعم نقدي للعمال المتضررين من كورونا في بنجلاديش

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الاتحاد الأوروبي وألمانيا يتعهدان بدعم نقدي للعمال المتضررين من كورونا في بنجلاديش الاتحاد الأوروبي وألمانيا يتعهدان بدعم نقدي للعمال المتضررين من كورونا في بنجلاديش

مصراوي Masrawy

02:15 ص الجمعة 11 ديسمبر 2020

دكا - (د ب أ):

تعهد الاتحاد الأوروبي وألمانيا بتقديم أكثر من 137 مليون دولار كدعم نقدي للعمال البنجلاديشيين المتضررين اقتصاديًا من جائحة العالمي، حسبما قال مسؤولون يوم الخميس.

وسيخصص هذا التمويل للعمال العاطلين عن العمل والذين يعانون من ضائقة في صناعتي الملابس والأحذية الموجهتين للتصدير حيث يتعرض العمال للسقوط في خطر الفقر بشكل متزايد. ومن المرجح أن تتوفر هذه الأموال قبل نهاية العام، وفقا لبيان صادر عن وفد الاتحاد الأوروبي في دكا.

وسيحصل العامل المستحق على 3000 تاكا (ما يقرب من 36 دولارًا) شهريًا لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في إطار البرنامج المسمى فريق المساهمة الأوروبية لمكافحة كوفيد-19 وعواقبه في بنجلاديش.

وقال السفير الألماني في دكا، بيتر فاهرينهولتز، "يسعدنا أن نتعاون مع الاتحاد الأوروبي لمساعدة حكومة بنجلاديش في التخفيف من الآثار السلبية لجائحة كوفيد -19 على سبل عيش عمال النسيج".

وتسببت الجائحة في خسارة آلاف العمال في صناعات الجلود والملابس لوظائفهم، حيث أغلقت العلامات التجارية وتجار التجزئة في أوروبا والولايات المتحدة العديد من منافذها بعد أن أجبر تفشي فيروس كورونا العديد من الدول على وضع مدنها تحت الإغلاق.

وأعلنت حكومة بنجلاديش في وقت سابق عن حزمة مساعدات بقيمة 590 مليون دولار للمساعدة في دفع أجور العمال في قطاع الملابس، الذي يعمل فيه أكثر من 4 ملايين شخص، معظمهم من النساء.

وحقق القطاع لبنجلاديش صادرات بأكثر من 34 مليار دولار في العام المالي 2018-2019. حيث توجهت معظم الملابس إلى أوروبا والولايات المتحدة.

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