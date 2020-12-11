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مشروع قانون بإعفاء المستشفيات الخيرية من ٧٥٪ بأسعار مرافق المياه والغاز والكهرباء

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مشروع قانون بإعفاء المستشفيات الخيرية من ٧٥٪ بأسعار مرافق المياه والغاز والكهرباء مشروع قانون بإعفاء المستشفيات الخيرية من ٧٥٪ بأسعار مرافق المياه والغاز والكهرباء

مصراوي Masrawy

01:36 ص الجمعة 11 ديسمبر 2020

مصراوي

قال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب أنه تلقى شكاوى عديدة من المستشفيات الخيرية على مدار الفترة الماضية بشأن تحملهم أعباء كبيرة في مصروفات المرافق من مياه وكهرباء وغاز رغم ما يقدمونه من جهود مقدرة في خدمة المجتمع المصري وعلاج المواطنين بأسعار رمزية وبالمجان في العديد من التخصصات.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا علي أنه في ضوء هذه الشكاوى، والتشاور والنقاش مع القائمين على هذه المستشفيات، سيعمل على ترجمة ذلك تشريعيا مع انطلاقة برلمان ٢٠٢١، حيث تفعيل القياس على قانون الرياضة بإعفاء الأندية ومراكز الشباب والمنشآت الرياضية من ٧٥٪من المرافق التي تضم الغاز والكهرباء والمياه وغيرها.

وأكد أبو العلا على أن الترجمة التشريعية لهذه الإعفاءات من شأنها أن تمكن من تطبيقها على أرض الواقع، وتقديم تسهيلات لهذه المنشآت الصحية التي تقوم بدور محوري في علاج المواطنين ودعم المنظومة الصحية في ، مستشهدا بمركز مجدي يعقوب بأسوان والمركز الجديد له أيضا بأكتوبر، ومستشفى ٥٧٣٥٧ ومستشفى الناس، حيث خدمات صحية تحتاج للدعم والتسهيلات والمساندة لأداء مهمتم بصورة أفضل لخدمة المواطن.

واختتم حديثه بالتأكيد علي أنه سيتقدم بهذه التعديلات مع انطلاقة أعمال البرلمان الجديد، والذي يضع عليه المواطن آمال عديدة في تحقيق تطلعاته وأمنياته بكافة المجالات والمستويات.

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