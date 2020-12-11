روزاليوسف تمنح كرم جبر وعبد الصادق الشوربجي بدرع "٩٥ سنة إبداع"

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مصراوي Masrawy

مصراوي

أطلقت مجلة روزاليوسف، مسابقة إحسان عبد القدوس للقصة القصيرة بحضور الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وتم إهداء (درع ٩٥ سنة إبداع) من مجلة روزاليوسف لكل من كرم جبر الذى قدم للمؤسسة سنوات طويلة من العطاء تتخطى ال ٣١ عاما وللمهندس عبد الصادق الشوربجي الذى قدم أكثر من ٢٢ عاما من العطاء للمؤسسة.‎



حضر المسابقة، الكاتب الصحفى مفيد فوزى وأيمن فتحى رئيس مجلس إدارة روزاليوسف، ووليد طوغان رئيس تحرير صباح الخير وأحمد باشا رئيس تحرير جريدة روزاليوسف وأيمن عبد المجيد رئيس تحرير البوابة الإلكترونية وعدد من كتاب مجلة روزاليوسف. ​