أخبار عاجلة

محافظ الوادي الجديد يتفقد حديقة 30 يونيو ومجمع المصالح الحكومية -
بالصور.. النيران تلتهم مزرعة نخيل في الوادي الجديد -
بالصور.. إغلاق مركزين للتأهيل الحركي والعلاج الطبيعي في الدقهلية -
بالصور.. السيطرة على حريق بأشجار طريق "أسيوط- القاهرة" الزراعي -
جثث على الطريق.. قصة دهس أب ونجليه تحت عجلات سيارة في كفر الشيخ -
الرئيس الكوري الجنوبي يهنئ بايدن وكامالا هاريس -
برلمان تونس يلغي جلسة إدانة تبييض الإرهاب.. وعبير موسى: أمر خطير -
نتنياهو يُعيّن رئيسًا جديدًا للموساد دون الكشف عن اسمه -
الأمن الاقتصادي يضبط 3896 قضية داخل القطارات والمترو -
أمن المنافذ يضبط 7 قضايا تهريب في يوم واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

لجنة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصوت بالأغلبية لصالح ترخيص لقاح فايزر

Print
لجنة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصوت بالأغلبية لصالح ترخيص لقاح فايزر لجنة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصوت بالأغلبية لصالح ترخيص لقاح فايزر

مصراوي Masrawy

12:55 ص الجمعة 11 ديسمبر 2020

وكالات:

صوتت لجنة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بالأغلبية لصالح ترخيص لقاح شركتي فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية، ضد المستجد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحدث.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 3112 وفاة جديدة بفيروس كورونا الخميس، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وتعد هذه هي أعلى حصيلة وفيات يومية منذ أبريل في أمريكا، وبها يرتفع مجموع الوفيات في البلاد إلى 289188 حالة وفاة بسبب المرض، بحسب رويترز.

وأظهرت البيانات كذلك تسجيل أكثر من 220 ألف إصابة جديدة خلال، ليكون إجمالي الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة تجاوز 15 مليون شخص منذ بدء الجائحة، مما يجعلها الأكثر تضررا بالجائحة في العالم تليها الهند والبرازيل.

وتوقعت السلطات الصحية هذه الزيادة بعد التنقّلات التي قام بها ملايين الأمريكيّين قبل أسبوعين للاحتفال بعيد الشكر على الرغم من الدّعوات التي وُجّهت إليهم لملازمة منازلهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

شبكة عيون الإخبارية