لجنة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصوت بالأغلبية لصالح ترخيص لقاح فايزر

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مصراوي Masrawy

وكالات:

صوتت لجنة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بالأغلبية لصالح ترخيص لقاح شركتي فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية، ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحدث.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 3112 وفاة جديدة بفيروس كورونا الخميس، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وتعد هذه هي أعلى حصيلة وفيات يومية منذ أبريل في أمريكا، وبها يرتفع مجموع الوفيات في البلاد إلى 289188 حالة وفاة بسبب المرض، بحسب رويترز.

وأظهرت البيانات كذلك تسجيل أكثر من 220 ألف إصابة جديدة خلال، ليكون إجمالي الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة تجاوز 15 مليون شخص منذ بدء الجائحة، مما يجعلها الأكثر تضررا بالجائحة في العالم تليها الهند والبرازيل.

وتوقعت السلطات الصحية هذه الزيادة بعد التنقّلات التي قام بها ملايين الأمريكيّين قبل أسبوعين للاحتفال بعيد الشكر على الرغم من الدّعوات التي وُجّهت إليهم لملازمة منازلهم.