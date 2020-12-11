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برلماني: الضربات الاستباقية لصقور القوات المسلحة نجحت في سحق الإرهابيين

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برلماني: الضربات الاستباقية لصقور القوات المسلحة نجحت في سحق الإرهابيين برلماني: الضربات الاستباقية لصقور القوات المسلحة نجحت في سحق الإرهابيين

مصراوي Masrawy

12:25 ص الجمعة 11 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

وجه النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التحية لصقور وبواسل القوات المسلحة المصرية بعد نجاحهم في تصفية 15 تكفيريًا في عمليات نوعية بسيناء ونجاح القوات الجوية في القضاء على 25 تكفيريًا وذلك خلال أعمال تدمير 437 وكرًا إرهابيًا على الاتجاه الشمالي الشرقي في الفترة من أول سبتمبر 2020 وحتى 8 ديسمبر الجارى.

وأشاد "زين الدين"، فى بيان أصدره اليوم الخميس بنجاح القوات الجوية فى توجيه ضربة جوية استباقية مركزة على الاتجاه الاستراتيجى الغربى وتدمير 21 عربية دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر وذلك في الفترة من أول سبتمبر 2020 وحتى 8 ديسمبر الجاري، معربًا عن ثقته في قدرة القوات المسلحة المصرية الباسلة في حماية بجميع حدودها من مخاطر أمثال هذه العناصر الإرهابية الخطرة من خلال توجيه الضربات الاستباقية لها خاصة أن ضرباتها الاستباقية للإرهابيين حققت نجاحات كبيرة في سحق وتصفية الخلايا والتنظيمات الإرهابية.

وطالب البرلماني، المجتمع الدولي بصفة عامة ومن الأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة بسرعة اتخاذ الإجراءات والخطوات التنفيذية ضد الأنظمة والدول التي ترعى وتشجع و تسلح وتمول وتأوي الإرهاب والإرهابيين على أراضيها، بعد أن أصبحت ظاهرة الإرهاب الأسود تمثل خطرًا داهمًا على الأمن والسلم الدوليين، مؤكدًا ان استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه الدول والأنظمة الداعمة للإرهاب جعل التيارات والجماعات الإرهابية والتكفيرية تستمر في القيام بأعمالها الإرهابية داخل العديد من دول العالم.

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