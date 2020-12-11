بالفيديو .. لماذا دار قتال عنيف بين نمرة وابنتها على شجرة زواج؟

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العلم يفسر ما حدث في حديقة بجنوب إفريقيا

في موسم التزاوج تقوم النمرة الأنثى بإطلاق رائحة تميزها عن غيرها، كما تطلق صيحات النداء جلبًا للذكر من النمور، وفي هذا الفيديو المدهش نشبت معركة عنيفة بين نمرة وابنتها، في صراعهما على اعتلاء شجرة كانت تحمل رائحة الابنة في انتظار الزواج من أحد النمور.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقط مصور الحياة البرية ليسل مولمان هذا المشهد المدهش في حديقة كروجر الوطنية في جنوب إفريقيا، وقام ببث الفيديو يوم 3 ديسمبر الجاري.

ويظهر الفيديو الذي بثته الصحيفة، النمرة الأم "مويا"، وهي تقف أسفل الشجرة تنظر نحو ابنتها "أميرة" الجالسة فوق الشجرة.

وفجأة تصعد الأم الشجرة وتهاجم ابنتها وتدخلان في معركة شرسة.

يهدر صوت النمرتين وقد اشتبكتا حتى طارتا في الهواء، ثم سقطتا على الأرض، ليستمر القتال العنيف بينهما بأصوات مخيفة، حتى حين تدحرجتا متشابكتين ثم تمددتا على الأرض.

وتقول الصحيفة، ربما أدركت الأم أنه لا قبل لها بمواصلة المعركة، فواصلت تمددها في حين نهضت الابنة وخدشت الأرض بمخالبها استعدادًا للصعود وتأكيد مكانها على شجرة الزواج التي تحمل رائحتها، انتظارًا لنمر قادم.

يقول المصور مولمان: " لقد كبرت الابنة أميرة ولم تعد ذلك الشبل الذي يعتمد على أمه، أصبحت قوية وناضجة وتسعى للزواج، وهذا ما غير العلاقة الودية بين الاثنتين".

لكن لماذا المعركة على شجرة الزواج؟

وحسب موقع "لاير ويب دوت أورج" النيوزيلندي، فإن بين أصابع القدم في النمرغددًا تنتج إفرازات ذات رائحة مميزة، وعندما تخدش الإناث الأشجار يتم إفراز تلك المادة فتحمل الشجرة رائحة الأنثى، وترسل تلك الرائحة إشارات كيميائية يتلقاها الذكور في موسم التزاوج، إلى جانب صيحات النداء.