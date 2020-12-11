أخبار عاجلة

محافظ الوادي الجديد يتفقد حديقة 30 يونيو ومجمع المصالح الحكومية -
بالصور.. النيران تلتهم مزرعة نخيل في الوادي الجديد -
بالصور.. إغلاق مركزين للتأهيل الحركي والعلاج الطبيعي في الدقهلية -
بالصور.. السيطرة على حريق بأشجار طريق "أسيوط- القاهرة" الزراعي -
جثث على الطريق.. قصة دهس أب ونجليه تحت عجلات سيارة في كفر الشيخ -
الرئيس الكوري الجنوبي يهنئ بايدن وكامالا هاريس -
برلمان تونس يلغي جلسة إدانة تبييض الإرهاب.. وعبير موسى: أمر خطير -
نتنياهو يُعيّن رئيسًا جديدًا للموساد دون الكشف عن اسمه -
الأمن الاقتصادي يضبط 3896 قضية داخل القطارات والمترو -
أمن المنافذ يضبط 7 قضايا تهريب في يوم واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. لماذا دار قتال عنيف بين نمرة وابنتها على شجرة زواج؟

Print
بالفيديو .. لماذا دار قتال عنيف بين نمرة وابنتها على شجرة زواج؟ .. لماذا دار قتال عنيف بين نمرة وابنتها على شجرة زواج؟
العلم يفسر ما حدث في حديقة بجنوب إفريقيا

بالفيديو .. لماذا دار قتال عنيف بين نمرة وابنتها على شجرة زواج؟

في موسم التزاوج تقوم النمرة الأنثى بإطلاق رائحة تميزها عن غيرها، كما تطلق صيحات النداء جلبًا للذكر من النمور، وفي هذا الفيديو المدهش نشبت معركة عنيفة بين نمرة وابنتها، في صراعهما على اعتلاء شجرة كانت تحمل رائحة الابنة في انتظار الزواج من أحد النمور.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقط مصور الحياة البرية ليسل مولمان هذا المشهد المدهش في حديقة كروجر الوطنية في جنوب إفريقيا، وقام ببث الفيديو يوم 3 ديسمبر الجاري.

ويظهر الفيديو الذي بثته الصحيفة، النمرة الأم "مويا"، وهي تقف أسفل الشجرة تنظر نحو ابنتها "أميرة" الجالسة فوق الشجرة.

وفجأة تصعد الأم الشجرة وتهاجم ابنتها وتدخلان في معركة شرسة.

يهدر صوت النمرتين وقد اشتبكتا حتى طارتا في الهواء، ثم سقطتا على الأرض، ليستمر القتال العنيف بينهما بأصوات مخيفة، حتى حين تدحرجتا متشابكتين ثم تمددتا على الأرض.

وتقول الصحيفة، ربما أدركت الأم أنه لا قبل لها بمواصلة المعركة، فواصلت تمددها في حين نهضت الابنة وخدشت الأرض بمخالبها استعدادًا للصعود وتأكيد مكانها على شجرة الزواج التي تحمل رائحتها، انتظارًا لنمر قادم.

يقول المصور مولمان: " لقد كبرت الابنة أميرة ولم تعد ذلك الشبل الذي يعتمد على أمه، أصبحت قوية وناضجة وتسعى للزواج، وهذا ما غير العلاقة الودية بين الاثنتين".

لكن لماذا المعركة على شجرة الزواج؟

وحسب موقع "لاير ويب دوت أورج" النيوزيلندي، فإن بين أصابع القدم في النمرغددًا تنتج إفرازات ذات رائحة مميزة، وعندما تخدش الإناث الأشجار يتم إفراز تلك المادة فتحمل الشجرة رائحة الأنثى، وترسل تلك الرائحة إشارات كيميائية يتلقاها الذكور في موسم التزاوج، إلى جانب صيحات النداء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو- روسيا تعلن انطلاق التطعيم ضد فيروس كورونا

بالفيديو- روسيا تعلن انطلاق التطعيم ضد فيروس كورونا

بالفيديو والصور.. الأمطار تغرق نفق المندرة في الإسكندرية

بالفيديو والصور.. الأمطار تغرق نفق المندرة في الإسكندرية

بالفيديو.. اختباء طفلة بالمكتبة يقود معلمة إلى المحكمة

بالفيديو.. اختباء طفلة بالمكتبة يقود معلمة إلى المحكمة

بالفيديو: دفعت حياتها ثمنًا لـ"سيلفي مثالي".. امرأة أسترالية تسقط من ارتفاع 80 مترًا

بالفيديو: دفعت حياتها ثمنًا لـ"سيلفي مثالي".. امرأة أسترالية تسقط من ارتفاع 80 مترًا

شبكة عيون الإخبارية