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مجاهد: الأولوية في التوزيع ستكون للعاملين بالقطاع الصحي ومستشفيات العزل

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، مساء الخميس، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وقال "مجاهد" إن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتاً إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما ٢١ يوماً.مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية