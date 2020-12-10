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الصحة: لقاح كورونا الصيني فعال بنسبة 86%

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الصحة: لقاح كورونا الصيني فعال بنسبة 86% الصحة: لقاح كورونا الصيني فعال بنسبة 86%

مصراوي Masrawy

11:04 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح الذي أنتجته شركة (سينوفارم) الصينية، أثبت فعالية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

ومن المقرر أن تستقبل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الخميس، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور كل من السفير الصيني لدى ، والقائم بأعمال السفير الإماراتي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتًا إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما ٢١ يوماً.

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