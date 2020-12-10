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الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

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الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة (بيان بالدرجات) الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

مصراوي Masrawy

10:48 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا الجمعة، موضحة أن الأحوال الجوية تشهد ظهور الشبورة المائية بكثافة في الصباح.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن الطقس دافئ على القاهرة والوجه البحري نهارا، ودافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائلاً للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء والرياح تكون معتدلة.

ويتوقع الخبراء، أن يكون هناك كثافة في الشبورة المائية، ويكون الطقس حارا على شمال الصعيد حارا على جنوب الصعيد والرياح تكون معتدلة، وعن حالة الطقس ليلاً، من المتوقع أن يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن على النحو التالي:

القاهرة 25 12.

الإسكندرية 21 12.

وادي النطرون 23 13.

طنطا 24 13.

شبين الكوم 24 12.

دمنهور 23 13.

بلطيم 24 13.

مطروح 21 13.

السلوم 20 13.

سيوة 24 11.

بورسعيد 24 14.

دمياط 23 12.

الزقازيق 25 13.

المنصورة 24 13.

الإسماعيلية 26 14.

السويس 25 14.

العريش 25 13.

رفح 25 13.

رأس سدر 26 13.

نخل 23 07.

نويبع 23 17.

طابا 24 15.

كاترين 20 05.

الطور 24 15.

شرم الشيخ26 16.

الغردقة 26 16.

مرسى علم 25 14.

الفيوم 26 11.

بني سويف 26 10.

المنيا 27 10.

أسيوط 28 10.

سوهاج 27 11.

قنا 29 11.

الأقصر 30 11.

أسوان 31 11.

إدفو 31 12.

أبوسمبل 31 13.

الوادي الجديد 29 10.

شلاتين 29 17.

أبو رماد 28 17.

حلايب 28 18.

رأس حدربة 29 18.

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