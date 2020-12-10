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الأردن : شاهد افتتاح الملك للمستشفى الميداني العسكري الثاني في اربد

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الأردن : شاهد افتتاح الملك للمستشفى الميداني العسكري الثاني في اربد الأردن : شاهد افتتاح الملك للمستشفى الميداني العسكري الثاني في اربد

جى بي سي نيوز  : افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني في محافظة إربد، اليوم الأربعاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المستشفى الميداني العسكري الثاني المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.

وكان في استقبال جلالته لدى وصوله الموقع، داخل حرم مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، حيث جال جلالة القائد الأعلى في أروقة المستشفى المُجهّز بجميع الأنظمة الكهربائية والميكانيكية اللازمة.

ونُفذ المستشفى بإشراف مباشر من مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بواسطة شركة البداد كابيتال على مساحة تبلغ 4650 مترا مربعا وبسعة تصل إلى 300 سرير؛ منها 48 سريراً للعناية الحثيثة، و18 سريراً للعناية المتوسطة جاهزة للتحويل إلى أسرة عناية حثيثة.

جي بي سي نيوز

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