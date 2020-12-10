سلطنة عمان تعفي الأردنيين من تأشيرة الدخول 10 أيام

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جى بي سي نيوز : - أعلنت الشرطة العمانية أن سلطنة عمان ستعفي مواطني 103 دول من تأشيرة الدخول للإقامة من ضمنها الأردن ، لمدة تصل إلى عشرة أيام في خطوة لدعم السياحة ودعم الاقتصاد .

وقالت شرطة سلطنة عمان في حسابها على تويتر إنه يجب أن يكون لدى الزائرين حجز فندقي مؤكد وتأمين صحي وتذكرة عودة.

وأضافت: "تعلن شرطة عمان السلطانية عن إعفاء رعايا مئة وثلاث دول من تأشيرات الدخول إلى السلطنة لمدة عشرة أيام وذلك وفق الضوابط والشروط المحددة ومنها وجود حجز فندقي مسبق ومؤكد وتأمين صحي وتذكرة سفر للعودة".

وتالياً الدول:

أولًا : الدول الأوروبية:

البرتغال - السويد - النرويج - أندورا - إيطاليا - بلغاريا - سان مارينو - سويسرا -

كرواتيا - لخنشتاين - مقدونيا - هنغاريا - صربيا - جورجيا - أستونيا - الدنمارك - ألمانيا

- اليونان - ايسلندا - بلجيكا - رومانيا - سلوفينيا - فنلندا - لكسمبورج - مالطا - موناكو -

قبرص - أوكرانيا - إسبانيا - التشيك - الفاتيكان - النمسا - أيرلندا - بريطانيا - بولندا -

سلوفاكيا - فرنسا - لاتفيا - ليتوانيا - ملدوفا - هولندا.

ثانيًا :دول أمريكا الجنوبية:

الأكوادور - بوليفيا - فنزويلا - كولومبيا - الاوروجواي - باراجواي - سيرنام - الأرجنتين

- البرازيل - تشيلي.

ثالثا: الدول والمناطق الأخرى:

اليابان – تايلند – جنوب أفريقيا – لبنان – هونج كونج – جمهورية روسيا الاتحادية –

جمهورية الصين الشعبية – سيشل- أمريكا – بروناي دار السلام – تركيا – كوريا

الجنوبية – نيوزيلندا – إيران – غانا الفرنسية – أستراليا – إندونيسيا – تايوان – كندا

– ماليزيا – جزيرة مكاو – سنغافورة – أذربيجان – أوزباكستان – بيلاروسيا –

طاجكستان – قيرغستان – كوستاريكا – نيكاراجوا – المغرب – الهند – أرمينيا – بنما

– البوسنة والهرسك – تركمنستان – هندوراس – جواتيمالا – كازاخستان – لاوس –

ألبانيا – بوتان – بيرو – جزر المالديف – سلفادور – فيتنام – كوبا – المكسيك.

رابعا :قائمة الدول العربية المضافة:

الأردن – مصر – تونس – الجزائر – موريتانيا.

وكالات