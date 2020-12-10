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44 وفاة و 3088 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

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44 وفاة و 3088 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن 44 وفاة و 3088 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

جى بي سي نيوز  :- سُجِّلت (3088) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (1071) في محافظة إربد، منها (233) في الرمثا.
- (898) في محافظة العاصمة عمّان.
- (216) في محافظة البلقاء.
- (172) في محافظة عجلون.
- (135) في محافظة المفرق.
- (132) في محافظة الكرك.
- (126) في محافظة الزرقاء.
- (94) في محافظة جرش.
- (90) في محافظة مأدبا.
- (64) في محافظة الطفيلة.
- (53) في محافظة العقبة.
- (37) في محافظة معان، منها (9) في البترا.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (250,219) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (44,955) حالة.
- سُجّلت (44) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3206) حالات.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (163) حالة، فيما غادرت (160) حالة المستشفيات بعد شفائها.
- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1378) حالة.
- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1156) وبنسبة إشغال (27%). فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (392) وبنسبة إشغال (44%).
- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (204) وبنسبة إشغال (24%).
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (5000) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (202,058) حالة.
- تمّ إجراء (23,420) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,755,299) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (13.19%).

إجراءات أخرى:

•تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).

جي بي سي نيوز

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