البداد «كابتال».. شركة عربية تغير ملامح قطاع إنشاء المستشفيات في العالم

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جى بي سي نيوز :- أعلن رجلا الاعمال الاردنيان الشقيقان الدكتور فطين وزايد البداد عن تواصل العمل في المستشفيات الميدانية المجهزة بأفضل المعدات الطبية وبمواصفات عالية، منها ما باشر عمله ومنها سيتم تدشينه في الأردن قريبا موزعة على مناطق الممكلة وهي: مستشفى الزرقاء الميداني ، ومستشفى الامير حمزة الميداني ، ومستشفى الملك المؤسس ، ومستشفى ايدون ، ومستشفى معان الميداني ، ومستشفى ام الحيران الميداني .

وتعليقاً على هذا الإنجاز قال الدكتور فطين البداد، رئيس مجلس إدارة مجموعة «البداد كابيتال»أن هذه المستشفيات تتسع من 200 الى 1200 سرير، ويتم تجهيزها خلال 15 يوما كحد اقصى، ويمكن تحويلها مستقبلا بعد انتهاء ازمة كورونا الى مستشفيات دائمة تقدم خدماتها الطبية الشاملة للمواطنين من 20 الى 30 عاما.

وأضاف:»يشكل النجاح العالمي لحلول شركة «البداد للإنشاءات الطبية» والتي تم تطبيقها للمرة الأولى في مجال المشافي الميدانية شهادة دولية على تطور الصناعة العربية وانعكاساً واقعياً لقدرة الشركات العربية على الابتكار والمنافسة دولياً حتى في فترة الأزمات، وتحويل التحديات إلى فرص».

ومنذ تأسيس شركة البداد كابيتال عام 1971، استثمرت مجموعة «البداد كابيتال» في جهود الأبحاث والتطوير لتعزيز إمكاناتها على مواكبة كافة التغيرات والمستجدات في كافة القطاعات ودعم خططها التوسعية على المستوى العالمي. وتبنت المجموعة استراتيجية متكاملة للابتكار الصناعي وتعزيز المنهج الإبداعي في جميع عملياتها، وانطلاقاً من البيئة المثالية لنمو الأعمال ، توسعت المجموعة في العديد من دول العالم وخاضت بنجاح غمار مجالات جديدة وفي مقدمتها قطاع المشافي الميدانية واحتلت مرتبة الصدارة فيها على المستوى الدولي وذلك من خلال شركتها التابعة «البداد للإنشاءات الطبية» ، وما تزال في جعبتنا الكثير من الابتكارات والخطط التي ستحدث تغييرات جذرية في عالم إنشاءات المشافي المتكاملة خلال الأشهر القليلة المقبلة».

ومن جانبه قال زايد البداد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «البداد كابيتال» :»بالرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة على كافة دول العالم وعلى جميع القطاعات بما يشمل القطاع الصناعي والشحن الجوي وسلاسل الإمداد، نجحت «البداد للإنشاءات الطبية» في تطوير نماذج عمل مبتكرة وتم وضع حلول نوعية لتلبية النقص في الطاقة الاستيعابية للقطاع الطبي عالمياً من خلال إنشاء 131 مستشفى ميدانيا متكاملا في 27 دولة ، ويبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية لهذه المنشآت 33700 سرير، منها 7900 سرير لوحدات العناية المركزة، وتم تزويد جميع الغرف بكافة التجهيزات الطبية والخدمية مع مراعاة متطلبات فرق العمل الطبية، حيث يضم كل مشفى مكاتب واستراحات ومطاعم مخصصة للطواقم الطبية، بالإضافة إلى أنظمة استشعار متقدمة وكاميرات المراقبة، وأنظمة متكاملة لمكافحة الحرائق».

وأضاف :»سخّرت مجموعة «البداد كابيتال» جميع إمكاناتها الصناعية والهندسية واستثمرت خبراتها الواسعة في إنشاءات المرافق المتنقلة لتزويد شركة «البداد للإنشاءات الطبية» بالإمكانات اللازمة لدعم القطاع الصحي المحلي والعالمي لمواجهة تفشي فيروس «كوفيد 19» من خلال تصميم وإنشاء مستشفيات ميدانية متكاملة مزودة بأفضل المعدات الطبية وبأعلى المواصفات، وذلك خلال فترة زمنية قياسية وبتكلفة تنافسية».

«البداد كابيتال» وهي شركة عربية نجحت في تغييّر ملامح قطاع إنشاء المشافي المتكاملة في العالم عبر ابتكارات ثورية ساهمت في بناء المشافي المتكاملة بعد الحصول على موافقة الجهات الناظمة لقطاع الخدمات الصحية في 27 دولة حول العالم ضمن أعلى المعايير الطبية الدولية وعززت بوقت قياسي إمكانات القطاع طبي في مواجهة الجائحة منذ بدايتها بما يمتد لمرحلة ما بعد «كوفيد -19» مستقبلاً، وبذلك تدعم شركة «البداد للإنشاءات الطبية» جهود الحكومات الرامية لسد الثغرات التي شهدها القطاع الصحي خلال أزمة الجائحة وتوسيع تغطية الخدمات الطبية لكافة الشرائح والمناطق مع تحقيق وفورات مالية غير مسبوقة وكفاءة عالية في الإنجاز والتسليم والتشغيل بزمن قياسي غير مسبوق.

ومن خلال فريق متخصص في الأبحاث والتطوير يضم نخبة من الكوادر العلمية والطبية والهندسية المتخصصة، بدأت شركة «البداد للإنشاءات الطبية»، التي أسستها مجموعة «البداد كابيتال» بدراسة التحديات التي واجهها قطاع الخدمات الطبية في العالم بفعل الجائحة، وتم ابتكار حلول غير مسبوقة خلال فترة وجيزة وسرعان ما طُبقت بكفاءة لأول مرة في 131 مستشفى ميدانيا أنشأتها الشركة في 27 دولة حول العالم بعد موافقة السلطات المعنية بالقطاع الطبي في كل دولة، بما يشمل الأردن والإمارات والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وإيطاليا واسبانيا وايطاليا والولايات المتحدة الامريكية وليبيا والهند وغيرها.

ويتمثل الابتكار الأول في تطوير آلية للبناء السريع بأعلى المواصفات الهندسية وبتكلفة تشكل ما بين 15 إلى 20 % فقط من تكلفة بناء المستشفيات التقليدية وبسرعة غير مسبوقة لتسليم المشروع تتراوح بين 15 لغاية 30 يوماً فقط وفقاً للطاقة الاستيعابية للمشروع.

وتعتمد هذه الآلية الإنشائية النوعية على تقنية هندسية متطورة تستخدم للمرة الأولى في بناء المشافي وبذلك يتم خلال فترة قياسية تتراوح بين 15 لغاية 30 يوماً، إنشاء مبنى متكامل يلبي المعايير الطبية والصحية يتميز بمتانة أكبر من المباني التقليدية وبعمر افتراضي أطول، كما يتميز أيضاً بمقاومة العوامل الطبيعية بما يشمل الزلازل والأعاصير وبعزل كامل داخلياً وخارجياً، كما يتسم هذا النموذج الهندسي بمواصفات مطابقة للأنظمة وبمعايير صديقة للبيئة.

كما تعتمد على تطوير أول منظومة مركزية لتمديد الأوكسجين إلى كافة غرف العلاج في المشافي الميدانية عوضاً عن الاعتماد على وحدات أسطوانات الأوكسجين المستقلة لكل مريض والتي شهدت نقصاً حاداً خلال الجائحة، وبذلك تم حل مشكلة النقص في أجهزة التنفس الاصطناعي والتكلفة الباهظة لوحدات التنفس المستقلة من خلال تقنية التمديد المركزي للأوكسجين في المنشآت الطبية الميدانية.

واعتمدت الشركة ايضاً على ابتكار لحل مشكلة تلوث غرف العناية المشددة، حيث استخدمت نظام تهوية بالضغط السلبي والإيجابي للحد من انتشار الجراثيم في الهواء وضمان العزل الصحي الكامل لهذه الغرف، مما يوفر بيئة عمل أكثر أماناً للفرق الطبية التي تتعامل مع مرضى العناية المشددة.

وحرصت شركة «البداد للإنشاءات الطبية» على استخدام طلاء مبتكر مضاد للبكتيريا والفطريات في كافة جدران واسقف المشافي الميدانية، مما يشكل ابتكاراً خامساً استحدثته الشركة في هذه الفئة من المرافق الطبية.



نبذة عن مجموعة «البداد كابيتال»:

تتصدر مجموعة «البداد كابيتال» قائمة أكبر الشركات العالمية المتخصصة في صناعات القاعات المتنقلة وإنشاءات الأبنية الجاهزة من حيث الطاقة الإنتاجية ومحفظة المشاريع المنجزة.

وانطلاقاً من مقرها الرئيسي الذي يضم مجموعة مصانع متكاملة تمتد على مساحة 1.5 مليون قدم مربع في مجمع الصناعات الوطنية بدبي، يحفل سجل المجموعة بمشاريع هندسية عملاقة ومحفظة متكاملة من المنتجات والخدمات المبتكرة في 36 دولة حول العالم.

توفر «مجموعة البداد كابيتال» حزمة متكاملة من حلول القاعات المتنقلة والأبنية الجاهزة وفق أعلى مستويات الجودة بما يلبي احتياجات مختلف القطاعات، وتغطي عملياتها مجالات متنوعة بدءاً من إنشاءات المرافق الصناعية والرياضية وصولاً إلى المنشآت العسكرية والإغاثية والطبية وكافة الخدمات المرتبطة بقطاع تنظيم الفعاليات.

ومنذ انطلاقتها في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، حققت «مجموعة البداد كابيتال» نجاحات متتالية وأسست لعلاقات تعاون وشراكات وثيقة مع العديد من الحكومات والمنظمات الدولية على غرار منظمة الأمم المتحدة، حيث تدعم منتجات «البداد كابيتال» عمليات المنظمة الإغاثية في العديد من الدول بدءاً من أفغانستان وصولاً إلى دارفور، كما توفر الشركة النسبة الأكبر من الخيم والقاعات المتنقلة لخدم حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة خلال موسم الحج.

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