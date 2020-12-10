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د. زاهي حواس: تون عنخ آمون كان 169 سم والمصريين القدماء كانوا متوسطين الطول وليسوا عمالقة كما يقال

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