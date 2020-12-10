من مصر يرصد طريقة ترميم آثار ومقتنيات توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير عجلة حربية وشمسية

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"نقيب ومنير" ابتلعا الكبسولات.. إحباط محاولة تهريب مخدرات للمملكة جوًّا
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الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:26 مساءً
"الخيّال": المملكة اعتنت بحماية حقوق الإنسان في الأعمال التجارية عبر عديد من التدابير
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الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:26 مساءً
أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان تعلن بدء التسجيل في دبلوم "تقنية الإنتاج الإعلامي"
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الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:26 مساءً
بمشاركة أمنية.. إزالة الأكشاك والمباسط أمام الدوائر الرسمية بمكة "صور"
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الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:26 مساءً
تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران
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الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:26 مساءً
معادن أول شركة سعودية تحصل على الآيزو 37001 في أنظمة إدارة مكافحة الرشوة
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الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:26 مساءً
BE ONTime - جراحة عاجلة لأجايي للتعافي من الوتر الوحشي
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الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:25 مساءً
مقدمة كريم رمزي: الزمالك وهيفضل مستقر فنيا ومااليًا.. وحديث عن إحتمالية رحيل ساسي و أوناجم وبن شرقي
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الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:25 مساءً
BE ONTime - أهم عناوين الأخبار الرياضية العالمية والمحلية بتاريخ 14/12/2020
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الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:25 مساءً
جمهور التالتة - حوار خاص مع ك. خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك
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الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:24 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
من مصر يرصد طريقة ترميم آثار ومقتنيات توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير عجلة حربية وشمسية
مصر
CBC Egypt
الخميس 10 ديسمبر 2020 10:12 صباحاً
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