تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
"نقيب ومنير" ابتلعا الكبسولات.. إحباط محاولة تهريب مخدرات للمملكة جوًّا
-
الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:26 مساءً
"الخيّال": المملكة اعتنت بحماية حقوق الإنسان في الأعمال التجارية عبر عديد من التدابير
-
الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:26 مساءً
أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان تعلن بدء التسجيل في دبلوم "تقنية الإنتاج الإعلامي"
-
الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:26 مساءً
بمشاركة أمنية.. إزالة الأكشاك والمباسط أمام الدوائر الرسمية بمكة "صور"
-
الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:26 مساءً
تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران
-
الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:26 مساءً
معادن أول شركة سعودية تحصل على الآيزو 37001 في أنظمة إدارة مكافحة الرشوة
-
الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:26 مساءً
BE ONTime - جراحة عاجلة لأجايي للتعافي من الوتر الوحشي
-
الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:25 مساءً
مقدمة كريم رمزي: الزمالك وهيفضل مستقر فنيا ومااليًا.. وحديث عن إحتمالية رحيل ساسي و أوناجم وبن شرقي
-
الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:25 مساءً
BE ONTime - أهم عناوين الأخبار الرياضية العالمية والمحلية بتاريخ 14/12/2020
-
الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:25 مساءً
جمهور التالتة - حوار خاص مع ك. خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك
-
الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:24 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
من مصر | د. زاهي حواس يحكي موقف طريف عن لعنة الفراعنة بسبب مقبرة توت عنخ آمون
مصر
CBC Egypt
الخميس 10 ديسمبر 2020 10:12 صباحاً
37
Facebook
Twitter
Print
مواضيع متعلقة
جزء من آخر حوار لـ الكاتب الكبير نبيل فاروق مع #من_مصر قبل وفاته
CBC Egypt
الاثنين 14 ديسمبر 2020 10:10 صباحاً
من مصر | حلقة خاصة عن مستجدات وصول لقاح فيروس كورونا لمصر - ومن سيحصل على العلاج (كاملة)
CBC Egypt
الاثنين 14 ديسمبر 2020 10:10 صباحاً
من مصر | شراكة بين مصر وأمريكا للتنمية الاقتصادية .. وبني سويف هي البداية
CBC Egypt
الاثنين 14 ديسمبر 2020 10:10 صباحاً
من مصر | “لية المنظر ده؟” .. محافظ الأقصر يرد على عبور أطفال "الحمامصة" لمدارسهم عبر الترعة
CBC Egypt
الاثنين 14 ديسمبر 2020 10:10 صباحاً
السابق
منخفض جوي متعمق.. الأرصاد تعلن طقس اليومين المقبلين وأبرز الظواهر الجوية
التالى
من مصر | د. زاهي حواس يحكي موقف طريف عن لعنة الفراعنة بسبب مقبرة توت عنخ آمون
Tweets by @3yonNews