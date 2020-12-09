حنان عشراوي تستقيل من منظمة التحرير الفلسطينية وتدعو إلى الإصلاح

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مصراوي Masrawy

الضفة الغربية - (بي بي سي)

أعلنت السياسية الفلسطينية حنان عشراوي، استقالتها من القيادة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقالت حنان عشراوي، البالغة من العمر 74 عامًا، وهي أول امرأة تُنتخب لعضوية اللجنة التنفيذية، وهي أعلى هيئة في منظمة التحرير الفلسطينية، "إن الوقت قد حان للإصلاح السياسي".

وتأتي استقالتها في وقت تتصاعد فيه الانتقادات ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

والأراضي الفلسطينية لم تشهد انتخابات رئاسية أو برلمانية منذ أكثر من عقد. وآن الأوان على حد قول عشراوي إلى إصلاح جذري.

وكانت حنان عشراوي قد انتخبت في يناير 1996، نائبة عن مدينة القدس الشرقية المحتلة في المجلس التشريعي وحصلت على أعلى نسبة من الأصوات.