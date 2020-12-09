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وفاة القمص ميخائيل عطية والد الأنبا دانيال رئيس دير الأنبا بولا

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وفاة القمص ميخائيل عطية والد الأنبا دانيال رئيس دير الأنبا بولا وفاة القمص ميخائيل عطية والد الأنبا دانيال رئيس دير الأنبا بولا

مصراوي Masrawy

10:05 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020


كتب- مصراوي:

توفي، اليوم الأربعاء، الأب القمص ميخائيل عطية كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالإسماعيلية.

الأب الراحل هو والد نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا سيرافيم أسقف إيبارشية الإسماعيلية، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القمص ميخائيل عطية، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لنيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا ولجميع أفراد الأسرة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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