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الرئيس التركي يلتقي نظيره الأذربيجاني

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الرئيس التركي يلتقي نظيره الأذربيجاني الرئيس التركي يلتقي نظيره الأذربيجاني

مصراوي Masrawy

09:57 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

باكو - (بي بي سي)

وصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى باكو لإجراء محادثات مع نظيره الأذربيجاني.

وقالت الرئاسة التركية إن الزيارة تأتي في مناسبة الاحتفال بالانتصار" العظيم" لأذربيجان بعد ستة أسابيع من المعارك الدامية مع أرمينيا.

ومن المقرر أن يلتقي إردوغان، خلال هذه الزيارة التي تستمر يومين، نظيره إلهام علييف وأن يناقش معه تعزيز الروابط بين البلدين المسلمين الناطقين بالتركية.

وقدّمت تركيا لأذربيجان دعمًا حاسمًا في حربها الأخيرة ضد القوات الأرمنية في ناجورني قره باخ. وتوقفت المعارك بعد إبرام اتفاق وقف الأعمال القتالية برعاية موسكو.

ويتسع نطاق العلاقات بين البلدين ليشمل التعاون الاقتصادي والعسكري وتقديم مساعدة تركية لأذربيجان في مجال تدريب وتسليح جيشها وتسهيل إرسال صادرتها من النفط والغاز إلى أوروبا.

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