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الإنتربول يوقف 21 ألفًا من مرتكبي الجرائم الإلكترونية حول العالم

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الإنتربول يوقف 21 ألفًا من مرتكبي الجرائم الإلكترونية حول العالم الإنتربول يوقف 21 ألفًا من مرتكبي الجرائم الإلكترونية حول العالم

مصراوي Masrawy

09:53 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020


نيويورك - (بي بي سي)

كشفت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) عن توقيف ما يزيد مجموعه الكلي على 20 ألف شخص خلال العام الماضي "من كل القارات" في خضم حملتها التي استهدفت الضالعين في عمليات الاحتيال الإلكتروني والنصب عبر الهاتف.
وحسبما أعلنته المنظمة الدولية اليوم الأربعاء، فإن 35 بلدًا قد شارك في حملتها بعنوان "بزوغ الضوء" وذلك في "أول تعاون يتم على هذا المستوى الدولي بين الوكالات القومية لتطبيق القانون وجهاز الانتربول لمحاربة الاحتيال المنظم عبر الاتصالات في قارات العالم، وفق بيان المنظمة".
وأوضح البيان أن 21549 شخصًا من مرتكبي هذه الجرائم اعتقل، في أكثر من 10 آلاف مداهمة، إضافة إلى مصادرة نحو 154 مليون دولار من "الأموال المحصلة بطرق غير مشروعة".
كما أصدرت المنظمة ثلاث مذكرات يطلق عليها "مذكرات قرمزية" تعرض تقنيات ومعدات لتدبير الجرائم من هذا النوع ومنها انتحال شخصيات والتلاعب بالضحية واللجوء للحيلة لاستدراجها وتصيدها لحملها على إعطاء طواعية معلومات شخصية أو بيانات مصرفية وكلمات السر لحسابات يستخدمونها وصولا إلى اختراق الحسابات عنوة.
وأظهرت التحقيقات التي فُتحت وجود مخططات لاستغلال ظروف وباء كورونا الراهنة وازدهار تلك الجرائم، التي أكد البيان على طبيعتها العابرة للحدود وعلى أنها تتيح لمرتكبيها الوصول لاستهداف أشخاص في أي دولة أو قارة من العالم تختلف عن تلك التي يعملون انطلاقا منها، ثم تهريب مبالغ المال غير الشرعية من مكان لآخر عبر حسابات بنكية.

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