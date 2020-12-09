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يتكون من 15 متطوعًا .. "إرث" فريق سعودي يوثق معالم المملكة من السماء

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رصد 40 ألف صورة شملت كافة المظاهر الجيولوجية والتاريخية والأثرية

يتكون من 15 متطوعًا ..

على عادة المصورين في البحث عن زوايا مختلفة لالتقاط صورهم، اختار عبدالعزيز الدخيل وفريق إرث للتوثيق الجويّ، السماء مكانًا لتوثيق المعالم التاريخية والجغرافية في مناطق المملكة العربية المختلفة.

ويهدف فريق إرث لتوثيق المعالم المختلفة في السعودية وتصوير المواقع وفق معايير التصوير العالمي، وإخراجها بشكل يليق بمكانتها التاريخية أو الجمالية والطبيعية، بما يظهر المقومات السياحية والحضارية في المملكة.

وينطلق أبناء المدينة المنورة إلى كافة مناطق المملكة بهدف رصد وتوثيق كافة المظاهر الجيولوجية والتاريخية والأثرية، من خلال اللقطات الواسعة التي يسمح بها التوثيق الجوي وفقًا لموقع "العربية نت".

ويتكون الفريق المكون من خمسة عشر شخصًا، ما بين باحث ومستكشف وما بين مصورين فوتوغرافيين ومصوري وطيارين شراعيين، استطاعوا تنظيم أكثر من 114 زيارة في عدد من مناطق المملكة هي: (المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والقصيم، وحائل، وتبوك، والرياض) وذلك منذ تأسيسهم سنة 2015.

ورغم أن الفريق يقوم عليه خمسة عشر متطوعًا، إلا أنه استطاع خلق بيئة تعمل بنظام مؤسساتي محترف، لتحقق عددًا من الإنجازات والجوائز مثل جائزة إمارة المدينة المنورة للتصوير، وجائزة الأمير سلطان بن سلمان؛ تكريمًا لجهودهم في توثيق الآثار في المملكة العربية السعودية.

كما يعمل الفريق على إبراز الجانب الجمالي والطبيعي في المملكة؛ حيث تم رصد أكثر من 40 ألف صورة مختلفة ما بين المواقع التاريخية والتنوعات الجغرافية، إضافة إلى المناظر الجمالية مثل شواطئ البحر الأحمر والثلوج في منطقة تبوك.

يتكون من 15 متطوعًا ..

يتكون من 15 متطوعًا ..

يتكون من 15 متطوعًا ..

يتكون من 15 متطوعًا ..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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