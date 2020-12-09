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"تنمية الربوعة" بعسير تنظِّم لقاء توعويًّا عن أخطار المتسللين الأمنية والاجتماعية

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تضمَّن 12 مداخلة من قيادات الأمن والمشايخ والخطباء والأدباء وقادة المدارس

نظَّمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالربوعة، بالشراكة مع جمعية الدعوة والإرشاد بالربوعة، اللقاء التوعوي التثقيفي عن خطر المتسللين، بتوجيه من الأمير تركي بن طلال آل سعود أمير منطقة عسير، وبرعاية وحضور رئيس مركز الربوعة، ومديري الإدارات الحكومية والقطاعات الأمنية، وشيوخ القبائل، والنواب، وقادة المدارس ومعلميها، وخطباء الجوامع، وعدد كبير من أفراد المجتمع والمثقفين والمهتمين.

وقدَّم المدرب ناصر التليدي فقرات اللقاء، وتحدث عن مخاطر المتسللين الأمنية والبيئية والاجتماعية والصحية.

وتضمن اللقاء 12 مداخلة من قيادات الجهات الأمنية والمشايخ والخطباء والأدباء وقادة المدارس، كلها تتحدث عن أهمية التكاتف والتعاون، والوقوف صفًّا واحدًا ضد هذا الخطر الذي يهدد أمن واقتصاد وصحة المجتمع، وعقائد الناس.. كما أنه يؤدي إلى مشاكل عديدة.

وفي ختام اللقاء شكر رئيس مركز الربوعة فريق العمل منظِّم اللقاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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