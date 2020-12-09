مساعد وزير الأوقاف ومدير مديرية المنوفية يسلّمان سلسلة "رؤية" لـ "أصول الدين واللغة العربية"

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مصراوي Masrawy



كتب- محمود مصطفى:

سلم الدكتور عبدالله حسن مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، والشيخ أحمد عبدالمؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، الأربعاء، مجموعات من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة، لكليتي أصول الدين واللغة العربية بالمنوفية.

وتسلم نسخة كلية اللغة العربية، الدكتور عبدالله سلام عميد الكلية، ونسخة كلية أصول الدين، الدكتور عبدالفتاح خضر عميد الكلية.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن ذلك يأتي ضمن جهودها لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المتطرفة، وضمن خطة التعاون المشترك مع وزارة الثقافة وجامعة الأزهر الشريف".

وافتتح الدكتور عبدالله حسن معاون وزير الأوقاف، الأربعاء، المقر الجديد لمديرية أوقاف المنوفية بمدينة شبين الكوم، والتي تكلفت ٣ مليون جنيه.

حضر حفل الافتتاح اللواء عماد يوسف سكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، والشيخ أحمد عبد المؤمن مدير مديرية الأوقاف، والدكتور كمال السباعي وكيل المديرية، والمهندس خالد اسماعيل مدير الشئون الهندسية بالمديرية، والشيخ رمضان السبكي مدير الدعوة.

واستقبل أئمة مديرية الأوقاف بالمنوفية، الدكتور عبدالله حسن معاون وزير الأوقاف، بحفاوة بالغة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.