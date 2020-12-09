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عمليات سرية أخرى... إسرائيل تمنح وساما لخلية اغتيال قيادي بارز في "الجهاد الإسلامي"

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نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدات جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أن القائمة تضم وحدة الغواصات، تقديرا على عشرات العمليات السرية، في بيئة وصفت بـ"التهديدية" تطلبت تغييرا وتجديدا في إدراك تنشيط واستخدام طرق عمل مبتكرة.

ومن بين قائمة طويلة تمن منحها وسام التقدير العسكري منفذو عملية "الحزام الأسود" المشتركة، التي قاموا فيها باغتيال القيادي البارز في حركة "الجهاد الإسلامي"، بهاء أبو العطا.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بقتل القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، بهاء أبو العطا (42 عاما) وزوجته، في غارة ليلية على منزله في قطاع غزة، في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، وهي العملية العسكرية التي أطلقت عليها إسرائيل اسم "الحزام الأسود".

وضمت قائمة استحقاق وسام التقدير العسكري الإسرائيلي، ما أسماها أفيخاي أدرعي بـ"عملية في إطار المعركة ما بين الحروب، وهي عملية سرية مشتركة لهيئة الاستخبارات وسلاح الجو والموساد، تقديرا على العمل المشترك المتعدد الأذرع والهيئات وجمع المعلومات الذي ساهم في تحقيق إنجاز عسكري.

وكذلك "عملية سرية لهيئة الاستخبارات والموساد لتحقيق إنجاز ملموس بالمعركة ضد الصواريخ الدقيقة"، و"التنظيم والرد العملياتي على التهديد في المجال التحت أرضي، تقديرًا على التعاون الناجح بين الوحدات، الذي أدى إلى نشاطات وإنجازات عسكرية كثيرة، ذات الأهمية والفعالية في مجال الأنفاق".

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