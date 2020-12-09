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مسؤول إماراتي يتحدث عن "بذور تقدم" في المصالحة مع قطر

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جاء ذلك في كلمة للعتيبة عبر الفيديو أمام معهد هدسون (بحثي أمريكي)، بحسب ما أفادت به "سكاي نيوز عربية".

وأعرب الدبلوماسي الإماراتي عن اعتقاده بأن هناك "تقدما بالتأكيد أو على الأقل بذور تقدم".

© AFP 2020 / ASHRAF SHAZLY

وتابع "هناك تقدم لحل الخلاف الخليجي، وتعهدات بتخفيف حدة الأمور مع عمل أطراف الأزمة على التوصل إلى حل لإنهاءها".

وأكد العتيبة أن هناك "الكثير من التعهدات بتخفيف حدة الأمور نوعا ما. وإذا استمر هذا فأعتقد أنه سيكون أمرا مبشرا".

واعتبر أن الفرصة باتت مواتية "لبدء تخفيف حدة الخلاف على الأقل"، مؤكدا أن "الوقت سيثبت ما إذا كان هذا سيؤدي إلى التقدم بصورة ما نحو التوصل إلى حل للأزمة".

وكانت الكويت التي تتولى جهود الوساطة منذ فترة لحل الأزمة، قد أعلنت الجمعة الماضية عن إجراء ما وصفتها بالمباحثات المثمرة خلال الفترة الماضية لتحقبق "الاستقرار الخليجي والعربي".

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، في كلمة بثها تلفزيون الكويت، إن مباحثات مثمرة جرت خلال الفترة الماضية لحل الأزمة الخليجية المستمرة منذ 2017 بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية أخرى.

وكانت الدول الأربع (، والإمارات، والبحرين، ومصر) أعلنت، في يونيو/ حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض إغلاق عليها، ووضعت 13 شرطاً للتراجع عن إجراءاتها وقطع العلاقات، فيما أعلنت الدوحة رفضها لكل ما يمس سيادتها الوطنية واستقلال قرارها، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للحوار على قاعدة الندية واحترام السيادة.

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