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تجري محادثات مع لإلغاء التعريفات الجمركية

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موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك الإعلان في تصريحات لفيرونيكا نيكيشينا، المديرة العامة لمركز التصدير الروسي، اليوم الأربعاء، على هامش منتدى التصدير الدولي "صنع في ".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich

وقالت نيكيشينا لوكالة "سبوتنيك": "نناقش بنشاط إبرام اتفاقيات مع والهند وإسرائيل. هذه هي الأسواق التي سنحصل عليها بدون رسوم جمركية إذا اختتمت المحادثات بنجاح".

وأكدت رئيسة مركز التصدير الروسي أن

المصدرين الروس يعتبرون الرسوم الجمركية عائقا خطيرا للغاية أمام دخول الأسواق المرتقبة.

وأضافت نيكيشينا: "في الصين، هناك رسوم عالية للغاية، إن لم تكن باهظة، على عدد من المنتجات، بينما بالنسبة للدول التي أبرمت معها الصين اتفاقيات تجارة حرة، فإن المعدل هو صفر".

يُعقد منتدى "صنع في روسيا"، وهو جزء من الجهود الترويجية التي يبذلها مركز التصدير - مؤسسة مملوكة للدولة لدعم الصادرات- في المركز الصحفي لوكالة المعلومات الدولية "روسيا سيغودنيا" في موسكو.

© Sputnik

محطات رئيسية في العلاقات المصرية الروسية

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